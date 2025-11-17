Дівчина встала та пішла посеред побачення через одну фразу чоловіка: що він сказав (фото)

Мешканка США вирішила сходити на побачення, але буквально відразу покинула його. Вона говорить, що причиною стали дві фрази, але якщо першу вона проігнорувала, то ось друга змусила її завершити зустріч.

Жінка говорить, що коментарі її супутника змусили почуватись "приниженою і неважливою" для самої себе. Деталі тієї історії американка розповіла в дописі в Reddit.

За її словами, вона познайомилася з чоловіком онлайн, і вони вирішили зустрітися особисто на вечерю. І коли вони чекали на замовлення, то чоловік видав першу фразу, яка її насторожила.

"Він сказав, що я "більша, ніж він зазвичай віддає перевагу". Цей коментар миттєво ввігнав мене у ступір. Тоді й подумала — якщо я не підходжу тобі, навіщо ти взагалі погодився на побачення зі мною?. Тому відразу його про це запитала, але він швидко намагався виправдатися: "Я нічого не мав на увазі, я думаю, ти симпатична", але він уже явно перегнув", — згадує американка.

Відео дня

Попри ніяковий початок, жінка намагалася продовжити розмову. Коли її запитали про інтереси, вона поділилася любов’ю до мистецтва, пояснивши, що малювання та живопис — її пристрасть і вона сподівається одного дня "показати роботи у престижних галереях".

Замість підтримки він применшив її амбіції: "Хіба не розумніше займатися чимось практичним? Більшість людей у цьому не досягають великого успіху, принаймні доти, поки не помруть". Жінка відповіла: "Те, що суспільство недооцінює художників, саме тому світ буквально втрачає кольори, усе стає сірим і бежевим".

Побачення від початку пішло геть не за тим настроєм Фото: Reddit

Пізніше розмова перейшла до теми сім’ї та майбутніх планів. Вона сказала, що готова до шлюбу з порядною людиною, але не хоче дітей, і саме ця фраза розпочала останній "акт вистави".

"Він сказав: "Чому ти не хочеш дітей? Я вважаю це червоним прапорцем, коли жінка не любить дітей". Коли я це почула, то це було останньою краплею, я все второпала та сказала йому прямо: "Знаєш що, ми не підходимо одне одному", попросила рахунок, забрала залишки їжі з собою, заплатила і пішла", — розповідає дівчина.

Пізніше того вечора вона отримала повідомлення з вибаченнями, але знову сказав про вагу та назвав її "чутливою". Вона вирішила заблокувати його після такого, але каже, що осад від ситуації залишився

"Невеличкий голос у голові змушує мене сумніватися, чи я не надто чутлива. Що скажете, чи правильно я вчинила?" — запитала мережу героїня історії.

Реакція соцмереж

Коментатори Reddit швидко підтримали її, запевнивши, що вона вчинила правильно. Найбільше схвалення отримали такі коментарі:

"Ти в порядку. Він три вдарив у штангу, це ще треба так вміти";

"Коментар про вагу. Приниження художників. Несумісність щодо дітей. До побачення!";

"Окей, якщо дівчина прямо каже свої межі, а до нього не доходить, тільки лишається завершити цю даремну витрату часу";

"Боже, який він м*дак: образи, тупість та газлайтинг. Заблокувала та забудь";

"От тому не ходжу на побачення після знайомства онлайн, поки не поговорю з людиною спочатку телефоном чи через відеодзвінок. Тоді стає ясно, варто йти чи ні".

Раніше Фокус розповідав про те, що слід вдягнути на перше побачення. Вибираючи вбрання для першого побачення, слід враховувати два правила: виглядай як завжди і вибери зручне вбрання.

Згодом стало відомо, що перше побачення дівчини завершилося через годину. 30-річна жінка після тривалих стосунків вирішила сходити на зустріч, але вона обернулася катастрофою.