Золото в траве: коммунальщик заметил "яркий блеск" и решил проверить (фото)

Коммунальный работник немецкого городка Банневиц должен был покосить траву вблизи водоема с дождевыми стоками. В один момент мужчина заметил что-то блестящее в траве и решил присмотреться, что это может быть.

Оказалось, что там были восемь золотых слитков массой в одну унцию (около 31 грамма), а еще два позже нашли при тщательном обыске. Об этом сообщает местный вещатель MDR.

По оценкам копов, стоимость "сокровища" превышает более 30 тысяч евро (1,46 млн грн), а саму находку сделали в прошлую пятницу. Сейчас следователи пытаются выявить, не находился ли драгоценный металл причастным к историям с криминальным подтекстом.

Сейчас правоохранители говорят, что отчеканенные серийные номера должны помочь определить законного владельца золота. Слитки пока хранят в безопасном месте в главном управлении полиции Дрездена.

Найденные золотые слитки в траве Фото: Metro

"За более чем 20 лет работы я никогда не сталкивался с таким случаем. То, что золотые слитки сдают в полицию как найденное имущество — чрезвычайная редкость", — говорит представитель дрезденской полиции Марко Ласке.

Если в течение шести месяцев владелец не заявится, и полиция установит, что преступления не было, находку вернут муниципалитету. После этого городские власти решат, что делать дальше.

Мэр Банневица Гайко Версиг сказал, что если бы деньги передали общине, он хотел бы направить их на поддержку местных клубов. По его словам, он "едва мог поверить", когда впервые услышал об этой находке.

