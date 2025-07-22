Женщина заинтригована таинственным гаджетом 1990-х годов: что она нашла (фото)

Во время уборки в комнате был найден загадочный цифровой прибор, похожий на миниатюрный планшет. Первоначально он вызвал недоумение у людей, но позже выяснилось, что это редкий персональный помощник из 90-х годов.

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Во время уборки в комнате своего сводного брата женщина наткнулась на странное цифровое устройство, которое, как оказалось, стало настоящим открытием для пользователей Reddit.

Маленький серо-синий гаджет с двумя кнопками сначала вызвал лишь недоумение. Ни она, ни брат не знали, что это такое.

Пользователь u/Walter_uses_agi опубликовал фото находки в популярном сабреддите r/WhatIsThisThing, где интернет-сообщество помогает распознать необычные предметы. Он описал устройство как "чуть больше кредитной карты", не включающееся, с кнопками питания и переключения режимов.

Пользователям форума не потребовалось много времени, чтобы определить, что это ASI Hand Pilot — портативный цифровой помощник, способный отображать время в разных странах, будить по расписанию и даже конвертировать валюту. Один из участников даже нашел ссылки на такие устройства на eBay и Amazon.

ASI Hand Pilot — портативный цифровой помощник, способный отображать время в разных странах, будить по расписанию и даже конвертировать валюту Фото: Reddit

Hand Pilot оказался "младшим братом" культового PalmPilot, предшественника современных смартфонов, вышедшего еще в 1996 году. Этот гаджет производился в Китае и был популярен среди любителей цифровых органайзеров до эры iPhone.

Пост вызвал волну ностальгии. Один из комментаторов признался, что благодаря такому устройству отслеживал свою жизнь лучше, чем сейчас с телефоном. Другой написал: "Это как старый мобильник… только нельзя звонить и нет доступа к интернету".

Автор поста признался, что слышал о PalmPilots, но совсем о них забыл и сперва подумал, что устройство — это разновидность детского планшета LeapPad.

Ранее Фокус сообщал, что вдова нашла спрятанные мужем $50 000 в теннисных мячах. Спустя 40 дней после похорон она решила начать уборку, и наткнулась на десятки старых теннисных мячей. Когда один из них странно зазвучал при перекатывании, она решила разрезать его.

Также стало известно, что сантехники нашли под полом сейф с загадочным золотым предметом. Попытки открыть его заняли несколько часов.