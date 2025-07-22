Жінка заінтригована таємничим гаджетом 1990-х років: що вона знайшла (фото)

Під час прибирання в кімнаті було знайдено загадковий цифровий прилад, схожий на мініатюрний планшет. Спочатку він викликав подив у людей, але пізніше з'ясувалося, що це рідкісний персональний помічник із 90-х років.

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Під час прибирання в кімнаті свого зведеного брата жінка натрапила на дивний цифровий пристрій, який, як виявилося, став справжнім відкриттям для користувачів Reddit.

Маленький сіро-синій ґаджет із двома кнопками спочатку викликав лише здивування. Ні вона, ні брат не знали, що це таке.

Користувач u/Walter_uses_agi опублікував фото знахідки в популярному сабреддіті r/WhatIsThisThing, де інтернет-спільнота допомагає розпізнати незвичайні предмети. Він описав пристрій як такий, що "трохи більший за кредитну картку", не вмикається, з кнопками живлення і перемикання режимів.

Користувачам форуму не знадобилося багато часу, щоб визначити, що це ASI Hand Pilot — портативний цифровий помічник, здатний відображати час у різних країнах, будити за розкладом і навіть конвертувати валюту. Один з учасників навіть знайшов посилання на такі пристрої на eBay і Amazon.

ASI Hand Pilot — портативний цифровий помічник, здатний відображати час у різних країнах, будити за розкладом і навіть конвертувати валюту Фото: Reddit

Hand Pilot виявився "молодшим братом" культового PalmPilot, попередника сучасних смартфонів, що вийшов ще в 1996 році. Цей гаджет виробляли в Китаї, він був популярний серед любителів цифрових органайзерів до ери iPhone.

Пост викликав хвилю ностальгії. Один із коментаторів зізнався, що завдяки такому пристрою відстежував своє життя краще, ніж зараз із телефоном. Інший написав: "Це як старий мобільник... тільки не можна дзвонити і немає доступу до інтернету".

Автор поста зізнався, що чув про PalmPilots, але зовсім про них забув і спершу подумав, що пристрій — це різновид дитячого планшета LeapPad.

Раніше Фокус повідомляв, що вдова знайшла заховані чоловіком $50 000 у тенісних м'ячах. Через 40 днів після похорону вона вирішила почати прибирання, і натрапила на десятки старих тенісних м'ячів. Коли один з них дивно зазвучав при перекочуванні, вона вирішила розрізати його.

Також стало відомо, що сантехніки знайшли під підлогою сейф із загадковим золотим предметом. Спроби відкрити його зайняли кілька годин.