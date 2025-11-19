Золото у траві: комунальник помітив "яскравий блиск" та вирішив перевірити (фото)

Комунальний працівник німецького містечка Банневіц мав покосити траву поблизу водойми з дощовими стоками. В одну мить чоловік помітив щось блискуче в траві та вирішив пригледітися, що це може бути.

Виявилося, що там були вісім золотих зливків масою в одну унцію (близько 31 грама), а ще два пізніше знайшли при ретельному обшуку. Про це повідомляє місцевий мовник MDR.

За оцінками копів, вартість "скарбу" перевищує понад 30 тисяч євро (1,46 млн грн), а саму знахідку зробили минулої п'ятниці. Наразі слідчі намагаються виявити, чи не перебував дорогоцінний метал причетним до історій з кримінальним підтекстом.

Наразі правоохоронці кажуть, що викарбувані серійні номери мають допомогти визначити законного власника золота. Злитки наразі зберігають у безпечному місці в головному управлінні поліції Дрездена.

Знайдені золоті злитки у траві Фото: Metro

"За понад 20 років роботи я ніколи не стикався з таким випадком. Те, що золоті зливки здають до поліції як знайдене майно — надзвичайна рідкість", — говорить речник дрезденської поліції Марко Ласке.

Якщо протягом шести місяців власник не заявиться, і поліція встановить, що злочину не було, знахідку повернуть муніципалітету. Після цього міська влада вирішить, що робити далі.

Мер Банневіца Гайко Версіг сказав, що якби гроші передали громаді, він хотів би спрямувати їх на підтримку місцевих клубів. За його словами, він "ледве міг повірити", коли вперше почув про цю знахідку.

