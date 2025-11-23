Выполняет "секретные миссии": девушка развелась с мужем, потому что он решил стать Бэтменом

История из Иордании стремительно набирает популярность в соцсетях. Местная жительница подала на развод спустя меньше месяца после свадьбы, узнав, что ее супруг буквально живет в образе Бэтмена.

Речь вовсе не о коллекционных фигурках или фанатских атрибутах. По словам женщины, мужчина полностью перевоплощался в супергероя. Об этом пишет Lovin Amman.

Как рассказывает женщина, дома у мужа хранился полноценный костюм Бэтмена, который он регулярно надевал. Он часами ходил в образе "мстителя Готэма", общался голосом персонажа и запрещал супруге смотреть по телевизору что-либо, кроме передач о супергерое.

Особенно ее напугали ночные "вылазки". Муж надевал часть костюма и уверял, что отправляется выполнять "секретную миссию", увидев в небе то, что он называл "Бэт-сигналом".

По словам женщины, кризис достиг пика, когда она проснулась ночью и обнаружила супруга в гостиной в полном костюме, разговаривающего от имени героя и отказывающегося снять одежду. Испугавшись, она уехала к родителям и вскоре подала на развод.

История моментально стала вирусной. Пользователи соцсетей шутили о "переезде Готэма в Амман", спрашивали, есть ли у мужчины собственный Бэтмобиль, и делились мемами. Другие выражали сочувствие жене, называя произошедшее одной из самых странных семейных историй года.

Хотя официальные подтверждения случая отсутствуют, новость стала одним из самых обсуждаемых событий недели в иорданском сегменте социальных платформ и, по словам пользователей, в этой истории интернету удалось переплюнуть даже фантазию комиксов.

