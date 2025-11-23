Виконує "секретні місії": дівчина розлучилася з чоловіком, бо він вирішив стати Бетменом

Історія з Йорданії стрімко набирає популярності в соцмережах. Місцева мешканка подала на розлучення менш ніж через місяць після весілля, дізнавшись, що її чоловік буквально живе в образі Бетмена.

Мова зовсім не про колекційні фігурки чи фанатські атрибути. За словами жінки, чоловік повністю перевтілювався в супергероя. Про це пише Lovin Amman.

Як розповідає жінка, вдома у чоловіка зберігався повноцінний костюм Бетмена, який він регулярно одягав. Він годинами ходив в образі "месника Готема", спілкувався голосом персонажа і забороняв дружині дивитися по телевізору що-небудь, крім передач про супергероя.

Особливо її налякали нічні "вилазки". Чоловік одягав частину костюма і запевняв, що вирушає виконувати "секретну місію", побачивши в небі те, що він називав "Бет-сигналом".

За словами жінки, криза досягла піку, коли вона прокинулася вночі й виявила чоловіка у вітальні в повному костюмі, який розмовляє від імені героя і відмовляється зняти одяг. Злякавшись, вона поїхала до батьків і незабаром подала на розлучення.

Історія моментально стала вірусною. Користувачі соцмереж жартували про "переїзд Готема до Аммана", запитували, чи є у чоловіка власний Бетмобіль, і ділилися мемами. Інші висловлювали співчуття дружині, називаючи подію однією з найдивніших сімейних історій року.

Хоча офіційних підтверджень випадку немає, новина стала однією з найбільш обговорюваних подій тижня в йорданському сегменті соціальних платформ і, за словами користувачів, у цій історії інтернету вдалося переплюнути навіть фантазію коміксів.

