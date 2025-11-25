Блогер пережил катастрофу судна, которой не было: жизнь на острове оказалась фальшивкой (видео)

Блогер Уильям Бэнкс всколыхнул общественность сообщением, что попал в кораблекрушение и оказался на необитаемом острове. Однако есть обстоятельства, которые позволяют предположить, что мужчина снимает пранк о "приключениях".

Одним из таких обстоятельств могут служить координаты, которые указал сам блогер во время якобы катастрофы судна. Об этом сообщает LAD Bible.

Журналисты пишут, что на первых кадрах видно, как Бэнкс просыпается на берегу в спасательном жилете и боксерских перчатках и кричит в камеру: "Я потерялся на острове". Через секунду один из его друзей берет камеру, а Бэнкс добавляет: "Если вы видите это видео, мы потерялись на острове и не знаем, где мы".

Несмотря на заявления о "кораблекрушении", блогер все это время имел доступ к интернету — он выложил видео и изменил биографию в Instagram. В частности, в подписи к одному из них он написал:

"Я потерялся на острове возле Аргентины, пожалуйста, спасите меня и моих друзей — 35.70544° S, 51.53172° W".

Блогер постоянно фотографируется и выкладывает посты в сеть Фото: X (Twitter)

Его аккаунты начали регулярно публиковать ролики в стиле "выживание на острове", где американец пьет воду из потока, строит укрытие и тому подобное. Впоследствии видео вызывают еще больше подозрений в постановке — его якобы "выгнали" из лагеря, а компания "находит" якобы карту сокровищ.

Журналисты решили проверить, а действительно ли Бэнкс застрял на острове, и не масштабный ли это пранк. Координаты из его Instagram действительно ведут к точке недалеко от берега Уругвая, что могло бы выглядеть убедительно для тех, кто впервые слышит имя Бэнкса.

Но дальше выплыла целая череда странных фактов: сам Бэнкс — не просто блогер, а комик, актер и любительский боксер, у которого на 20 декабря запланирован бой в Буэнос-Айресе. И так вроде бы совпало, что "катастрофа" произошла за месяц до боя, что выглядит как "идеальный пиар-ход".

Координаты "острова", где якобы находится блогер Фото: Bing Maps

"У него уже есть опыт постановочных историй: ранее он снял серию о якобы заключении за пять эпизодов кражи, которая закончилась его "побегом" из тюрьмы. Впоследствии выяснилось, что он работал с продакшеном Backstage, а реальным было лишь обвинение, которое впоследствии сняли после его соглашения об общественных работах и пробации", — пишут журналисты.

Кроме того, видео с "острова", где присутствует сам Уильям и его друзья, они размещают непрерывно в течение месяца. А это — маловероятно, что это возможно на "необитаемом острове без электричества и связи".

"После проверки фактов можно сказать почти однозначно: сюжет выглядит как очередная продуманная постановка, а не реальная история выживания. Ролики, безусловно, развлекательные — но вряд ли группа действительно застряла на отдаленном острове. Но хорошая попытка, Уильям", — подытоживает автор материала.

