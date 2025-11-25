Блогер пережив катастрофу судна, якої не було: життя на острові виявилося фальшивкою (відео)

Блогер Вільям Бенкс сколихнув громадськість повідомленням, що потрапив у кораблетрощу й опинився на безлюдному острові. Однак є обставини, які дозволяють припустити, що чоловік знімає пранк про "пригоди".

Однією з таких обставин можуть слугувати координати, які вказав сам блогер під час начебто катастрофи судна. Про це повідомляє LAD Bible.

Журналісти пишуть, що перших кадрах видно, як Бенкс прокидається на березі в рятувальному жилеті й боксерських рукавицях і кричить у камеру: "Я загубився на острові". За секунду один із його друзів бере камеру, а Бенкс додає: "Якщо ви бачите це відео, ми загубилися на острові й не знаємо, де ми".

Попри заяви про "корабельну аварію", блогер увесь цей час мав доступ до інтернету — він виклав відео та змінив біографію в Instagram. Зокрема в підписі до одного з них він написав:

"Я загубився на острові біля Аргентини, будь ласка, врятуйте мене та моїх друзів — 35.70544° S, 51.53172° W".

Блогер постійно фотографується і викладає пости в мережу Фото: X (Twitter)

Його акаунти почали регулярно публікувати ролики в стилі "виживання на острові", де американець п’є воду з потоку, будує укриття тощо. Згодом відео викликають ще більше підозр у постановці — його нібито "вигнали" з табору, а компанія "знаходить" начебто карту скарбів.

Журналісти вирішили перевірити, а чи справді Бенкс застряг на острові, і чи це — не масштабний пранк. Координати з його Instagram справді ведуть до точки неподалік берега Уругваю, що могло б виглядати переконливо для тих, хто вперше чує ім’я Бенкса.

Але далі випливла ціла низка дивних фактів: сам Бенкс — не просто блогер, а комік, актор і аматорський боксер, у якого на 20 грудня запланований бій у Буенос-Айресі. І так начебто співпало, що "катастрофа" сталася за місяць до бою, що виглядає як "ідеальний піар-хід".

Координати "острова", де начебто перебуває блогер Фото: Bing Maps

"Він уже має досвід постановочних історій: раніше він зняв серію про нібито ув’язнення за п’ять епізодів крадіжки, яка закінчилася його "втечею" з в’язниці. Згодом з’ясувалося, що він працював з продакшеном Backstage, а реальним було лише звинувачення, яке згодом зняли після його угоди про громадські роботи та пробацію", — пишуть журналісти.

Крім того, відео з "острова", де присутній сам Вільям і його друзі, вони розміщують безперервно протягом місяця. А це — малоймовірно, що це можливо на "безлюдному острові без електрики та зв’язку".

"Після перевірки фактів можна сказати майже однозначно: сюжет виглядає як чергова продумана постановка, а не реальна історія виживання. Ролики, безумовно, розважальні — але навряд чи група справді застрягла на віддаленому острові. Але хороша спроба, Вільяме", — підсумовує автор матеріалу.

