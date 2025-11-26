Итальянец переоделся в свою умершую мать: зачем он это сделал

На севере Италии арестовали 57-летнего мужчину после того, как соцслужбы заподозрили неладное.

Сын некой Грациэллы Далл’Ольо, которая скончалась в 2022 году в возрасте 82 лет в городе Борго-Вирджилио, недалеко от Мантуи, пришел, чтобы продлить удостоверение личности своей матери, надев ее платье, парик, а также накрасившись. Однако темные волосы на затылке, руках и подбородке "посетительницы" привлекли внимание сотрудника соцслужбы, сообщает CNN.

Когда клиент ушел, он уведомил власти, которые вызвали предполагаемую Грациэллу Далл’Ольо обратно в муниципалитет.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина приехал в офис, переоделся на парковке в женщину и пошел в здание. При этом у покойной водительских прав не было.

Внутри его уже ждали полицейские. Вместе с ним они поехали по адресу проживания пожилой женщины и обнаружили ее мумифицированное тело в шкафу прачечной, завернутое в спальные мешки.

Ее сын, бывший медбрат, а нынче безработный, хотел продлить удостоверение, чтобы и дальше получать пенсию матери. Именно поэтому он скрыл от властей факт ее смерти. Сейчас его обвиняют в сокрытии трупа, мошенничестве против государства, выдаче себя за другое лицо и подделке официального документа, сообщил представитель полиции.

Он остается в местной тюрьме, пока прокуратура ожидает результатов вскрытия его матери, чтобы установить причину смерти.

По информации журналистов, мошенничество с государственными пенсиями — распространенное явление в Италии. По данным итальянской полиции по борьбе с финансовыми преступлениями (Guardia di Finanza), ежегодно арестовывают десятки людей, выдающих себя за умерших, чтобы получить пенсию.

Поскольку данные реестров смертей и государственных служб страны не всегда синхронизированы, сообщения о смерти могут рассылаться годами, а это означает, что пенсионные чеки продолжают отправляться до тех пор, пока кто-то не уведомит местное пенсионное управление, из которого они были отправлены.

