Італієць переодягнувся у свою померлу матір: навіщо він це зробив

На півночі Італії заарештували 57-річного чоловіка після того, як соцслужби запідозрили нехороше.

Син такої собі Граціелли Далл'Ольо, яка померла 2022 року у віці 82 років у місті Борго-Вірджіліо, недалеко від Мантуї, прийшов, щоб продовжити посвідчення особи своєї матері, одягнувши її сукню, перуку, а також нафарбувавшись. Однак темне волосся на потилиці, руках і підборідді "відвідувачки" привернуло увагу співробітника соцслужби, повідомляє CNN.

Коли клієнт пішов, він повідомив владу, яка викликала ймовірну Граціеллу Далл'Ольо назад у муніципалітет.

Камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік приїхав до офісу, переодягнувся на парковці в жінку і пішов у будівлю. При цьому у покійної водійських прав не було.

Відео дня

Всередині на нього вже чекали поліцейські. Разом із ним вони поїхали за адресою проживання літньої жінки і виявили її муміфіковане тіло в шафі пральні, загорнуте в спальні мішки.

Її син, колишній медбрат, а нині безробітний, хотів продовжити посвідчення, щоб і далі отримувати пенсію матері. Саме тому він приховав від влади факт її смерті. Наразі його звинувачують у приховуванні трупа, шахрайстві проти держави, видачі себе за іншу особу та підробці офіційного документа, повідомив представник поліції.

Він залишається в місцевій в'язниці, поки прокуратура очікує на результати розтину його матері, щоб встановити причину смерті.

За інформацією журналістів, шахрайство з державними пенсіями — поширене явище в Італії. За даними італійської поліції по боротьбі з фінансовими злочинами (Guardia di Finanza), щорічно заарештовують десятки людей, які видають себе за померлих, щоб отримати пенсію.

Оскільки дані реєстрів смертей і державних служб країни не завжди синхронізовані, повідомлення про смерть можуть надсилатися роками, а це означає, що пенсійні чеки продовжують надсилатися доти, доки хтось не повідомить місцеве пенсійне управління, з якого вони були відправлені.

Нагадаємо, одесит переодягнувся в жінку, щоб утекти за кордон.

Також повідомлялося, що чоловік переодягнувся в жінку, щоб скласти за неї іспит.