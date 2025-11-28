Что ждет нас после смерти: мужчина с "самым высоким IQ в мире" рассказал о потусторонней жизни (видео)

Американец Крис Ланган и его взгляды на вселенную вызывают дискуссии среди научной и философской среды. Сам мужчина ведет закрытый образ жизни, занимается своим ранчо и редко дает интервью о важных вопросах.

В научной и философской среде уже много лет идут споры вокруг идей Криса Лангана относительно так называемой "когнитивно-теоретической модели вселенной" (CTMU), в которой он убеждает — смерть не является абсолютным концом, а скорее переходом, изменением структуры нашего бытия. Об этом он рассказал в подкасте Theories of Everything.

В своих разъяснениях он настаивает, что CTMU позволяет математически обосновать существование Бога, души и жизни после смерти. По его словам, реальность — это "саморегулируемая и самопроцессирующаяся система языка, а смерть физического тела — это лишь изменение "синтаксиса", а не исчезновение".

Господин Ланган объяснил, что смерть, по его видению, не означает прекращение существования. Он отмечает, что истинная природа человека не сводится к материальной оболочке.

"Это лишь завершение вашей связи с тем физическим телом, которое вы имеете сейчас", — сказал он, добавляя, что после смерти сознание "возвращается ближе к источнику реальности".

Там, по его словам, человеку может быть "предоставлено другое терминальное тело", которое позволит продолжать существование уже в другой конфигурации. В то же время Ланган предполагает, что, оказавшись в этой новой "измеримости", мы можем не помнить своей предыдущей физической идентичности.

"Воспоминания можно вытащить, но обычно нет причины это делать. Зачем держаться за мир, в котором вы больше не находитесь?" — отметил он.

Он сравнивает момент смерти с вхождением в глубокую медитацию, когда меняется сам способ переживания реальности. В этом состоянии "вы просто медитируете и наблюдаете, как все меняется".

"Но в некотором смысле вы существуете так и сейчас. Поэтому мы имеем так много жизней и реинкарнаций. Все возможные "воплощения" человека происходят не последовательно, а практически одновременно. В нелинейном восприятии существует смысл, в котором они все происходят одновременно", — объясняет теоретик.

Еще одна идея мыслителя заключается в том, что смерть выглядит как вхождение в нечто вроде "суперкомпьютера", где сознание одновременно охватывает все и ничто.

"Такая система функционирует по принципам, которые можно математически описать — и именно это является доказательством существования Бога как фундаментального свойства самой реальности", — заключает мужчина.

Несмотря на неоднозначные реакции, Ланган остается фигурой, которая вызывает интерес и удивление. Сегодня его идеи продолжают порождать дискуссии — не только о жизни после смерти, но и о природе сознания и структуре Вселенной, пишут СМИ.

Критика высказываний Лангана и "белые пятна" биографии

В то же время мысли и взгляды Криса Лангана оказывались под критикой ряда ученых и популяризаторов науки. В частности, один из самых известных блогеров Professor Dave Expains на Youtube снял почти 79 минутный ролик, где развенчал массу высказываний и идей мужчины.

Блогер обращает внимание на несоответствия в его заявлениях, подозрения в спекуляциях с регалиями и отличиями, отсутствие базового университетского образования и очень пеструю биографию Лангана — от рядового вышибалы из баров Нью-Йорка до присвоения себе степени самого умного человека на планете с IQ более 190 и выше.

"[Крис Ланган] — еще один в ряду псевдоинтеллектуалов, выдающих себя за гениев, которые на самом деле нам не нужны и которые так же быстро исчезнут из небытия, откуда пришли. Но проблема в том, что современный запрос на "спикеров", "гениев" и "философов" нарастает быстрее, чем производят новые смартфоны последних моделей. Поэтому на самом деле этот человек — просто еще один обычный мошенник среднего интеллекта, который притворяется, что говорит умные вещи", — говорит блогер.

Критики его концепции обвиняют в использовании антинаучных методов, спекуляцию правыми идеями, приверженностью к евгенике и теориям заговора. Также оппоненты спикера говорят, что сам он дважды был отчислен из колледжа, так и не получив даже базового образования по дисциплинам (физика и химия).

Также Криса Лангана считают "спекулянтом" на "теории всего сущего". В частности, магистр Массачусетского техинститута и доктор медицины Алан Ченг еще в 2019 году написал об "опытах" героя истории следующее:

"Белые пятна в биографии Лангана, его тяжелый психологический и ментальный бэкграунд с отцом-абьюзером, отсутствие базового научного образования и развития практических результатов вместе с присутствующими психопатологическими эффектами дают основания говорить о мошенническом способе поддержания внимания и спекуляции псевдонаучными результатами собственных "исследований". Поэтому в основе действий подопытного есть исключительно меркантильный и персонифицированный способы получения общественного внимания, которые представляют серьезную угрозу всем окружающим".

