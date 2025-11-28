Що чекає нас після смерті: чоловік із "найвищим IQ у світі" розповів про потойбічне життя (відео)

Американець Кріс Ланґан та його погляди на всесвіт викликають дискусії серед наукового та філософського середовища. Сам чоловік веде закритий спосіб життя, займається своїм ранчо та рідко дає інтерв'ю про важливі питання.

У науковому й філософському середовищі вже багато років точаться суперечки навколо ідей Кріса Ланґана щодо так званої "когнітивно-теоретичної моделі всесвіту" (CTMU), в якій він переконує — смерть не є абсолютним кінцем, а радше переходом, зміною структури нашого буття. Про це він розповів у подкасті Theories of Everything.

У своїх роз’ясненнях він наполягає, що CTMU дозволяє математично обґрунтувати існування Бога, душі та життя після смерті. За його словами, реальність – це "саморегульована та самопроцесувальна система мови, а смерть фізичного тіла — це лише зміна "синтаксису", а не зникнення".

Пан Ланґан пояснив, що смерть, за його баченням, не означає припинення існування. Він наголошує, що справжня природа людини не зводиться до матеріальної оболонки.

"Це лише завершення вашого зв’язку з тим фізичним тілом, яке ви маєте зараз", – сказав він, додаючи, що після смерті свідомість "повертається ближче до джерела реальності".

Там, за його словами, людині може бути "надано інше термінальне тіло", яке дозволить продовжувати існування вже в іншій конфігурації. Водночас Ланґан припускає, що, опинившись у цій новій "вимірності", ми можемо не пам’ятати своєї попередньої фізичної ідентичності.

"Спогади можна витягнути, але зазвичай немає причини це робити. Навіщо триматися за світ, у якому ви більше не перебуваєте?" – зазначив він.

Він порівнює момент смерті з входженням у глибоку медитацію, коли змінюється сам спосіб переживання реальності. В цьому стані "ви просто медитуєте та спостерігаєте, як усе змінюється".

"Але в певному сенсі ви існуєте так і зараз. Тому ми маємо так багато життя та реінкарнацій. Всі можливі "втілення" людини відбуваються не послідовно, а практично одночасно. У нелінійному сприйнятті існує сенс, у якому вони всі відбуваються водночас", – пояснює теоретик.

Ще одна ідея мислителя полягає в тому, що смерть виглядає як входження у щось на кшталт "суперкомп’ютера", де свідомість одночасно охоплює все й ніщо.

"Така система функціонує за принципами, які можна математично описати – і саме це є доказом існування Бога як фундаментальної властивості самої реальності", — підсумовує чоловік.

Попри неоднозначні реакції, Ланґан залишається фігурою, яка викликає інтерес і подив.Сьогодні його ідеї продовжують породжувати дискусії – не лише про життя після смерті, але й про природу свідомості та структуру Всесвіту, пишуть ЗМІ.

Критика висловів Ланґана та "білі плями" біографії

Водночас думки та погляди Кріса Ланґана опинялися під критикою низки вчених і популяризаторів науки. Зокрема, один з найвідоміших блогерів Professor Dave Expains на Youtube зняв майже 79 хвилинний ролик, де розвінчав масу висловлювань та ідей чоловіка.

Блогер звертає увагу на невідповідності у його заявах, підозрі в спекуляціях з регаліями та відзнаками, відсутність базової університетської освіти та дуже строкату біографію Ланґана — від пересічного вибивайла з барів Нью-Йорка до присвоєння собі ступеню найрозумнішої людини на планеті з IQ понад 190 і вище.

"[Кріс Ланґан] — ще один у ряді псевдоінтелектуалів, які видають себе за геніїв, які насправді нам непотрібні і які так само швидко зникнуть з небуття, звідки прийшли. Але проблема в тім, що сучасний запит на "спікерів", "геніїв" та "філософів" наростає швидше, ніж виробляють нові смартфони останніх моделей. Тому насправді цей чоловік — просто ще один звичайний шахрай середнього інтелекту, який прикидається, що говорить розумні речі", — говорить блогер.

Критики його концепції закидають використання антинаукових методів, спекуляцію правими ідеями, прихильністю до євгеніки та теорій змови. Також опоненти спікера кажуть, що сам він двічі був відрахований з коледжу, так і не отримавши навіть базової освіти щодо дисциплін (фізика та хімія).

Також Кріса Ланґана вважають "спекулянтом" на "теорії всього сущого". Зокрема, магістр Масачусетського техінституту та доктор медицини Алан Ченг ще у 2019 році написав про "досліди" героя історії наступне:

"Білі плями у біографії Лангана, його важкий психологічний та ментальний бекграунд з батьком-аб'юзером, відсутність базової наукової освіти та розвитку практичних результатів разом з присутніми психопатологічними ефектами дають підстави говорити про шахрайський спосіб підтримки уваги та спекуляції псевдонауковими результатами власних "досліджень". Тому в основі дій піддослідного є винятково меркантильний та персоніфікований способи отримання суспільної уваги, які становлять серйозну загрозу всім оточуючим".

