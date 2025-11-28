Не замечали десятилетиями: девушка нашла тайную комнату посреди сада (фото)

Нелли, которая решила переоборудовать старое здание под семейную пекарню, расчистила заросли в саду и наткнулась на спрятанную белую дверь. То, что оказалось за ней, потрясло ее до глубины души.

В Великобритании в саду нашли скрытую комнату с камином и кучами забытых вещей. О необычной находке рассказала девушка по имени Нелли. Она делится ходом работ в TikTok, показывая, как старый дом шаг за шагом превращается в уютное коммерческое помещение.

По ее словам, здание стало мечтой, которая наконец осуществилась.

"Пять лет назад я влюбилась в него… и сегодня оно наконец-то мое", — рассказала британка, объяснив, что долго ждала, пока оно появится на рынке.

Во время расчистки задней части участка она заметила заросшую белую дверь, спрятанную под ежевикой и кустарниками. Любопытство пересилило и вместе со своей свекровью она решила открыть ее.

"То, что мы увидели, лишило нас дара речи", — говорит она.

За дверью оказалась просторная скрытая комната Фото: TikTok

После уборки зарослей настал момент истины. Нелли записала открытие двери и поделилась роликом в TikTok. За дверью оказалась просторная скрытая комната, заваленная старыми вещами. Она была настолько большой, что Нелли сразу заметила старый камин и груды хлама По ее словам, потребовался бы дополнительный контейнер, чтобы все вывезти.

Реакция соцсетей

Подписчики тут же начали гадать о назначении комнаты. Одни предположили, что это могла быть старинная прачечная, другие, что это была дополнительная жилая часть дома.

Сама Нелли считает, что раньше здесь могли готовить еду или принимать гостей.

"Я не эксперт, но это небольшой шахтерский городок, и все дома здесь построены похожим образом", — отметила она.

