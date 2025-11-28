Не помічали десятиліттями: дівчина знайшла таємну кімнату посеред саду (фото)

Неллі, яка вирішила переобладнати стару будівлю під сімейну пекарню, розчистила зарості в саду і натрапила на заховані білі двері. Те, що опинилося за ними, вразило її до глибини душі.

У Великій Британії в саду знайшли приховану кімнату з каміном і купами забутих речей. Про незвичайну знахідку розповіла дівчина на ім'я Неллі. Вона ділиться ходом робіт у TikTok, показуючи, як старий будинок крок за кроком перетворюється на затишне комерційне приміщення.

За її словами, будівля стала мрією, яка нарешті здійснилася.

"П'ять років тому я закохалася в нього... і сьогодні воно нарешті моє", — розповіла британка, пояснивши, що довго чекала, поки воно з'явиться на ринку.

Під час розчищення задньої частини ділянки вона помітила зарослі білі двері, заховані під ожиною і чагарниками. Цікавість пересилила і разом зі своєю свекрухою вона вирішила відкрити їх.

"Те, що ми побачили, позбавило нас дару мови", — каже вона.

За дверима виявилася простора прихована кімната Фото: TikTok

Після прибирання заростей настав момент істини. Неллі записала відкриття дверей і поділилася роликом у TikTok. За дверима виявилася простора прихована кімната, завалена старими речами. Вона була настільки великою, що Неллі одразу помітила старий камін і купи мотлоху. За її словами, знадобився б додатковий контейнер, щоб усе вивезти.

Реакція соцмереж

Підписники тут же почали гадати про призначення кімнати. Одні припустили, що це могла бути старовинна пральня, інші, що це була додаткова житлова частина будинку.

Сама Неллі вважає, що раніше тут могли готувати їжу або приймати гостей.

"Я не експерт, але це невелике шахтарське містечко, і всі будинки тут побудовані схожим чином", — зазначила вона.

