Красота вокруг в спальне: 14-летний юноша превратил комнату в музей редких экспонатов (фото)

14-летний ученик средней школы в Китае Се Чжаоюйтун начал увлекаться историей и художественными достижениями своей страны. Поэтому юноша превратил свою комнату в фактически "музей", где присутствуют даже экспонаты возрастом более 2200 лет.

Сам Се обожает древнюю китайскую историю и литературу и заполнил свою комнату антикварными коллекциями. Об этом сообщает South China Morning Post.

Журналисты пишут, что юноша коллекционирует керамику, фарфор, кирпичи и монеты из разных китайских династий, может взять любой предмет из коллекции и сразу рассказать его историю. Одним из "сокровищ" его собрания является глиняная модель печи — погребальный предмет эпохи династии Хань (206 до н. э. — 220 н. э.).

Еще один такой клад — первая монета из доциньского периода, периода Весен и Осеней и Воюющих царств (771-221 до н. э.). Такие монеты могут стоить сотни или даже тысячи юаней.

Из-за своей любви к экспонатам и истории, юноша собирает карманные деньги, пытается экономно и ответственно относиться к вещам. Например, юноша не покупает новые носки, а старые старается латать пока дырки не износят вещи.

Сам Се начал увлекаться древней китайской культурой началось в шесть лет, когда мать впервые отвела его в музей Чжэнчжоу. С тех пор в его спальне, которую он называет музеем, находятся различные артефакты, за исключением кровати.

Се рассказывает. Фото: скриншот/South China Morning Post

"Кровать — это контейнер для моего тела. Все остальное в комнате — контейнер для моего духа", — сказал Се.

Идея создать собственный музей возникла благодаря приятелю, которая понравилась юноше. Кроме китайской истории, Се также увлекается ориакульным письмом — древнейшей формой китайского письма. В его коллекции есть даже подделки надписей на гадальных костях, которые Се вырезал собственноручно.

"Говорят, что человек не имеет детства, когда имеет такое хобби как я. Но мне нравится, что я делаю, поэтому останусь верным своей страсти", — признается юный китайский исследователь.

В китайских соцсетях говорят, что парень "совсем не похож на 14-летнего" и видно, что в него "вселила древняя душа из музея, который он когда-то посетил". Еще одни говорили, что юноша показывает свой невероятный талант, потому что нашел "призвание еще в юном возрасте и живет этим" и из-за своего увлечения "он явно не имеет детства".

"Его красноречие, его увлечения и его смысл жизни в нашей истории напоминает опытного университетского профессора", — говорится в одном из комментариев.

