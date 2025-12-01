Краса довкола у спальні: 14-річний юнак перетворив кімнату на музей рідкісних експонатів (фото)

14-річний учень середньої школи в Китаї Сє Чжаоюйтун почав захоплюватися історією та мистецькими надбаннями своєї країни. Тому юнак перетворив свою кімнату на фактично "музей", де присуні навіть експонати віком понад 2200 років.

Сам Сє обожнює давню китайську історію й літературу та заповнив свою кімнату антикварними колекціями. Про це повідомляє South China Morning Post.

Журналісти пишуть, що юнак колекціонує кераміку, порцеляну, цеглу та монети з різних китайських династій, може взяти будь-який предмет із колекції й одразу розповісти його історію. Одним із "скарбів" його зборів є глиняна модель печі — поховальний предмет епохи династії Хань (206 до н. е. – 220 н. е.).

Ще один такий скарб — перша монета з доциньського періоду, періоду Весен і Осеней та Воюючих царств (771–221 до н. е.). Такі монети можуть коштувати сотні або навіть тисячі юанів.

Через свою любов до експонатів та історії, юнак збирає кишенькові гроші, намагається економно та відповідально ставитися до речей. Наприклад, юнак не купує нові шкарпетки, а старі старається латати аж допоки дірки не зношуть речі.

Сам Сє почав захоплювати давньою китайською культурою почалося в шість років, коли мати вперше відвела його до музею Чженчжоу. З того часу в його спальні, яку він називає музеєм, знаходяться різні артефакти, за винятком ліжка.

"Ліжко — це контейнер для мого тіла. Все інше в кімнаті — контейнер для мого духу", — сказав Сє.

Ідея створити власний музей виникла завдяки приятелю, яка сподобалася юнаку. Окрім китайської історії, Сє також захоплюється оріакульним письмом — найдавнішою формою китайського письма. У його колекції є навіть підробки написів на гадальних кістках, які Сє вирізьбив власноруч.

"Кажуть, що людина не має дитинства, коли має таке хобі як я. Але мені довподоби, що я роблю, тому залишуся вірним своїй пристрасті", — зізнається юний китайський дослідник.

У китайських соцмережах кажуть, що хлопець "зовсім не схожий на 14-річного" та видно, що в нього "вселила давня душа з музею, який він колись відвідав". Ще одні говорили, що юнак показує свій неймовірний талант, бо знайшов "покликання ще в юному віці та живе цим" та через своє захоплення "він явно не має дитинства".

"Його красномовність, його захоплення та його сенс життя в нашій історії нагадує досвідченого університетського професора", — йдеться в одному з коментарів.

