"Наша любовь жива": девушка вышла замуж за погибшего парня на его похоронах

Межкастовые отношения в Индии привели к трагедии. Женщина объявила себя женой погибшего прямо на его похоронах. По словам девушки, этот жест стал ее последним обещанием любимому.

В индийском штате Махараштра произошла трагедия, которая вновь привлекла внимание к проблеме кастового насилия. В районе Нандед молодая женщина совершила символический обряд "брака" со своим возлюбленным во время его похорон после того, как он погиб в результате нападения, в котором обвиняются ее собственные родственники. Об этом пишет India New England News.

20-летний Сакшам Тейт был убит после того, как семья девушки узнала о намерении пары пожениться. На похоронах его возлюбленная, Анчал, пришла в дом Тейта и в присутствии родных и соседей нанесла на его тело куркуму и поставила на лоб киноварь — ритуальные символы брака.

Відео дня

По словам девушки, этот жест стал ее последним обещанием любимому.

"Хотя Сакшам мертв, наша любовь все еще жива. Мой отец и братья проиграли", — сказала она.

Она заявила, что останется жить в доме Тейта, как его жена.

Женщина объявила себя женой погибшего прямо на его похоронах Фото: Kerala Kaumudi

По данным полиции, Анчал и Тейт познакомились через ее братьев и в течение трех лет поддерживали отношения, несмотря на запреты. Семья девушки резко выступала против межкастового брака и, как утверждает следствие, не раз пыталась заставить ее прекратить общение с Тейтом.

Ситуация обострилась, когда родственники узнали о планах пары узаконить отношения. Именно это, по версии следствия, и стало спусковым механизмом трагедии.

Полиция уже арестовала шестерых подозреваемых, включая отца и братьев девушки. Следствие продолжается. Анчал настаивает на высшей мере ответственности для своих родственников, заявляя, что это единственный способ добиться справедливости.

Издание отмечает, что история пары стала поводом для дискуссии об убийствах "чести", давлении семей и опасностях, с которыми сталкиваются молодые люди, решившие нарушить кастовые границы.

Несмотря на модернизацию и рост городского населения, межкастовые отношения в некоторых регионах Индии все еще становятся причиной конфликтов, приводящих к трагедиям.

Ранее Фокус сообщал, что китаянка показала, как живет с миллионером и это вызвало скандал в соцсетях. 46-летняя инфлюенсер, у которой более 3 млн подписчиков, делится в соцсетях фрагментами быта, культурными наблюдениями и ведет собственный парфюмерный бренд и именно это спровоцировало волну кибербуллинга.

Также стало известно, что молодая жена миллионера рассказала свою историю. 29-летняя Пейдж, которая выросла в бедности, сегодня живет в особняке в Далласе (США) и делится онлайн своей новой реальностью. Ее партнер, 55-летний стоматолог и предприниматель Джейми, сделал предложение всего через 5 месяцев после знакомства.