"Наше кохання живе": дівчина вийшла заміж за загиблого хлопця на його похороні

Міжкастові стосунки в Індії призвели до трагедії. Жінка оголосила себе дружиною загиблого просто на його похороні. За словами дівчини, цей жест став її останньою обіцянкою коханому.

В індійському штаті Махараштра сталася трагедія, яка знову привернула увагу до проблеми кастового насильства. У районі Нандед молода жінка здійснила символічний обряд "шлюбу" зі своїм коханим під час його похорону після того, як він загинув унаслідок нападу, в якому звинувачуються її власні родичі. Про це пише India New England News.

20-річного Сакшама Тейта вбили після того, як сім'я дівчини дізналася про намір пари одружитися. На похороні його кохана, Анчал, прийшла в дім Тейта і в присутності рідних і сусідів нанесла на його тіло куркуму і поставила на лоб кіновар — ритуальні символи шлюбу.

За словами дівчини, цей жест став її останньою обіцянкою коханому.

Відео дня

"Хоча Сакшам мертвий, наша любов все ще жива. Мій батько і брати програли", — сказала вона.

Вона заявила, що залишиться жити в будинку Тейта, як його дружина.

Жінка оголосила себе дружиною загиблого просто на його похороні Фото: Kerala Kaumudi

За даними поліції, Анчал і Тейт познайомилися через її братів і протягом трьох років підтримували стосунки, наперекір заборонам. Сім'я дівчини різко виступала проти міжкастового шлюбу і, як стверджує слідство, не раз намагалася змусити її припинити спілкування з Тейтом.

Ситуація загострилася, коли родичі дізналися про плани пари узаконити стосунки. Саме це, за версією слідства, і стало спусковим механізмом трагедії.

Поліція вже заарештувала шістьох підозрюваних, включно з батьком і братами дівчини. Слідство триває. Анчал наполягає на найвищій мірі відповідальності для своїх родичів, заявляючи, що це єдиний спосіб домогтися справедливості.

Видання зазначає, що історія пари стала приводом для дискусії про вбивства "честі", тиск родин і небезпеки, з якими стикаються молоді люди, які вирішили порушити кастові кордони.

Незважаючи на модернізацію і зростання міського населення, міжкастові відносини в деяких регіонах Індії все ще стають причиною конфліктів, що призводять до трагедій.

Раніше Фокус повідомляв, що китаянка показала, як живе з мільйонером і це викликало скандал у соцмережах. 46-річна інфлюенсерка, у якої понад 3 млн підписників, ділиться в соцмережах фрагментами побуту, культурними спостереженнями і веде власний парфумерний бренд і саме це спровокувало хвилю кібербулінгу.

Також стало відомо, що молода дружина мільйонера розповіла свою історію. 29-річна Пейдж, яка виросла в бідності, сьогодні живе в особняку в Далласі (США) і ділиться онлайн своєю новою реальністю. Її партнер, 55-річний стоматолог і підприємець Джеймі, освідчився всього через 5 місяців після знайомства.