Безлюдные зоны манят туристов: почему "мертвые города" стали символом 21 века (фото, видео)

В начале 21 века мир все чаще сталкивается с феноменом "городов-призраков" — построенных, но пустующих мегаполисов, а также некогда живых населенных пунктов, внезапно лишившихся людей. Этот образ, еще недавно кажущийся элементом постапокалиптичного кино, превратился в один из ключевых символов нашей эпохи: тревожной, стремительной и хрупкой.

Во все времена человечество оставляло за собой узнаваемые символы: архитектурные, культурные и технологические "иконы", по которым можно прочитать дух эпохи. Пирамиды и акведуки, готические шпили и заводские трубы, космодромы и стеклянные небоскребы, каждая историческая стадия имела свои знаки величия, амбиций и тревог. Сегодня к этому ряду все чаще добавляют "мертвые города" — феномен, который неожиданно стал одним из самых точных отражений XXI века. Об этом в материале Фокуса.

"Города-призраки" начали появляться во время строительного бума

Масштабы урбанизации в Китае превратили "ghost cities" в один из главных сюжетов мировой прессы. Исследования подчеркивают, что речь идет не только о полностью пустых городах, но и об огромных недозаселенных районах. Главной проблемой является то, что инфраструктура уже построена, а людей, которые могли бы там жить почти нет. Огромные современные районы с небоскребами, транспортными развязками, школами, торговыми центрами и парками, которые формально готовы к жизни, но остаются недозаселенными.

Урбанизация в стране шла такими темпами, что многие проекты строились "на будущее", в расчете на грядущий приток жителей и инвестиции. Однако демографический спад, экономические риски и смещение миграционных потоков сделали эти районы символом несбывшихся ожиданий, отражая хрупкость китайской модели развития и неустойчивость глобальной экономики эпохи 21 века.

История о первом "городе-призраке" в современном Китае получила широкую известность после случая в городском округе Ордос. В 2009 году журналистка Al Jazeera Мелисса Чан, выполняя другое редакционное задание, случайно оказалась в новеньком районе Кангбаши. Там уже жили примерно 30 тысяч человек, однако визуально район выглядел малозаселенным. Чан описала его как пустующий, фактически назвав городом-призраком.

Пустой мост в новеньком районе Кангбаши Фото: Wikipedia

Публикация стремительно разлетелась по зарубежным СМИ, усилив недоверие к китайскому экономическому рывку и подталкивая критиков к мысли, что темпы роста ВВП Китая могут быть завышены или нестабильны.

В аналитике Bloomberg, которую пересказывает Американская ассоциация планировщиков, отмечается, что многие китайские "города-призраки" спустя годы все-таки начинают заполняться, но десятилетие простоя превратило их в символ оптимистичных прогнозов и спекулятивного роста, рассчитанного "на будущее, которое не наступило вовремя".

По похожему пути пошли и в Турции. Ранее мы писали, про элитный комплекс Burj Al Babas, где сотни одинаковых "замков" стоят полупустыми. Обрушившийся строительный пузырь и падение лиры остановили проект, превратив его в визуальный памятник несбывшимся мечтам инвесторов и застройщиков. Сначала жители начали выражать недовольство тем, что новые постройки выглядят чужеродно и портят облик исторической части города. Затем последовали судебные иски: застройщиков обвинили в вырубке зеленых насаждений и нанесении ущерба природе.

Положение усугубил экономический спад в Турции. На фоне кризиса интерес состоятельных зарубежных покупателей к местной недвижимости резко снизился, хотя именно они и должны были стать основной аудиторией для люксовых вилл. В итоге в 2019 году компания Sarot Group объявила себя банкротом, оставив после себя долг в 5 миллионов долларов. Мэр Бурдж-аль-Бабаса уверял, что проект удастся возродить, но до сих пор этого так и не произошло.

Деиндустриализация и пустые кварталы крупных городов в США

Если китайские и турецкие "города-призраки" были "детьми строительного бума", то в США символом обратного процесса стал Детройт. Город потерял более 60% населения по сравнению с пиком середины 20 века. Исследование Федерального резервного банка Кливленда отмечает, что ключевые промышленные центры Ржавого пояса (Детройт, Кливленд, Буффало, Питтсбург) за последние десятилетия лишились почти половины жителей.

Социологи и урбанисты отмечают, что массовое закрытие заводов, отток среднего класса и падение налоговых поступлений привели к разрастанию заброшенных кварталов, появлению пустых домов, брошенных школ и церквей. На момент 2017 года пустыри в Детройте занимали огромную территорию, почти эквивалентную площади Парижа (40 кв. миль/104 км²). Однако в 21 веке американский город стал еще и символом возможного возрождения инфраструктуры.

Испровизированный сад в Детройте Фото: Detroit Free Press

В материале AP подробно описывается, как на месте заброшенных зданий появляются технопарки, импровизированные сады и фермы, а отреставрированный Michigan Central Station превратилась из руины в центр инноваций.

Климатический кризис и "жертвенные зоны"

Отдельные причины появления заброшенных городов связаны не с экономикой, а с климатом. Scientific American показывает, как повышение уровня моря, наводнения и лесные пожары превращают небольшие американские города в руины, иногда буквально стирая их с карты.

Сайты, посвященные заброшенным местам, фиксируют целую географию "новых зон разрушений": затопленные районы Луизианы, опустевшие поселки после ураганов или масштабных пожаров, острова, съеденные эрозией.

Журналисты та экологи называют такие пространства "environmental sacrifice zones" — территориями, которые де-факто списаны со счетов ради сохранения остальной системы.

Демографический обвал: вымершие деревни Европы

В Европе образ "городов-призраков" чаще всего связан с исчезающими деревнями и пригородами. Equal Times еще в 2013 году писало о "ghost villages" Болгарии, где целые населенные пункты оказываются полностью пустыми, а дома медленно разрушаются.

Похожие сюжеты прослеживаются в Испании, Португалии, Италии. Причиной этого называют падение рождаемости и миграция в большие города.

В свежем материале Financial Times подчеркивается, что в 2014–2024 годах население преимущественно сельских регионов ЕС сократилось на 8,3%, тогда как города выросли на 6%. Политологи и экономисты связывают это не только с экономикой, но и с ростом социального недовольства и поддержкой популистских движений на периферии.

Старые пустующие дома в сельской местности Фото: Equal Times

Однако заброшенные деревни не остаются полностью пустовать. Происходит так называемое "природное возвращение". На месте людей появляются лисы, олени и дикие кабаны. Кроме того растет число проектов по "реанимации" таких территорий — от программ переселения беженцев в испанские деревни до символических продаж домов за 1 евро в Италии и Греции.

Почему "города-призраки" притягивают туристов

Несмотря на тревожную атмосферу, такие места стали частью устойчивой туристической культуры. В 21 веке они вошли в категорию дарк-туризма. Многим пришлись по вкусу путешествия в пространства, связанные с катастрофами и исторической памятью.

Фотографы и тревел-блогеры превратили руины в самостоятельный жанр: пустые дома, заросшие лестницы, ржавые конструкции создают уникальную атмосферу "мира без людей". National Geographic показывает десятки таких мест по всему миру: от итальянских деревень до промышленных территорий, где природа буквально переписывает городскую среду.

Подобная визуальная эстетика стала частью современной культуры, вдохновляя режиссеров, художников и тревел-фотографов. После появления сериалов и фильмов некоторые "города-призраки" становятся культовыми. Характерный пример — Припять. После выхода сериала "Чернобыль" от HBO поток туристов вырос настолько, что это стало отдельной новостной темой.

Пустой парк аттракционов в Припяти Фото: versiya.info

Для многих путешественников "города-призраки" стают возможностью "отключить мир". Тишина и отсутствие людей работают как эмоциональная разгрузка. Город без транспорта, рекламы и толп воспринимается как редкая возможность почувствовать время иначе.

Будущее "городов-призраков"

Часть экспертов видит в мертвых городах ресурс: площадку для экспериментов с зеленой архитектурой, устойчивым сельским хозяйством, новыми формами общинной жизни. Примеры переселения мигрантов и беженцев в вымирающие европейские деревни показывают, что иногда руины можно превратить в жилое пространство со второй попытки.

Другие говорят о "карте предупреждений", наборе точек, которые показывают, что будет происходить с территориями, если продолжать игнорировать климат, неравенство и демографию. В этом смысле "города-призраки" являются не только символом XXI века, но и проекцией возможного будущего.

Возможно именно поэтому образ пустых улиц, по которым гуляет только ветер, так прочно прописался в заголовках СМИ. Он одновременно про прошлое, настоящее и то, что может случиться дальше.

