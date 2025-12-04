Происходило нечто странное: постоялец обнаружил загадочные следы на запотевшем окне

Необычные отпечатки на окне в гостиничном номере напугали гостя и "взорвали" соцсети. Комментаторы стали гадать, кем и когда они были оставлены.

Постоялец отеля оказался в центре внимания после того, как заметил в своем номере весьма необычную деталь. Заселившись, мужчина увидел на запотевшем окне четкие следы пары ног, расположенные прямо посередине стекла. Публикация появилась на популярном форуме Reddit от пользователя под ником u/Maybs3923.

Мужчина выложил фото окна и подписал: "Окно в моем отеле запотело, и эти следы видны до середины стекла".

Пост моментально стал вирусным набрав более 47 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. В сети развернулось обсуждение, в котором пользователи наперебой шутили и пытались угадать, что же происходило в этом номере до заселения нового гостя.

Пользователи шутили и пытались угадать, что же происходило в этом номере до заселения нового гостя Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Один из комментаторов отметил: "Кто-то вчера вечером вел себя странно". Другой пошутил: "Здесь был Человек-паук". Третий добавил: "Эти отпечатки находятся внутри или снаружи? Вот в чем вопрос".

Некоторые поделились похожим опытом. Один пользователь признался, что однажды обнаружил похожие следы связанные, по его словам, вовсе не с ногами, а с другой частью тела, и ему пришлось мыть окно с утра.

Почему такое происходит и при чем тут уборка

Хотя отели регулярно меняют постельное белье и полотенца, мытье окон часто не входит в ежедневный список. Эксперты по чистке стекла отмечают, что окна в гостиницах рекомендуется мыть не реже одного раза в месяц. По их словам, на скорость загрязнения влияет и локация отеля. В крупных городах стекла быстрее покрываются пылью, выхлопами и птичьим пометом. В пригородах окна сохраняют чистоту дольше.

Но чистота это не только эстетика. Исследования показывают, что 75% гостей с большей вероятностью возвращаются в отели с высокими стандартами гигиены. А 86% считают чистоту ключевым фактором комфортного пребывания.

