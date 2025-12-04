Відбувалося щось дивне: постоялець виявив загадкові сліди на запітнілому вікні

Незвичайні відбитки на вікні в готельному номері налякали гостя і "підірвали" соцмережі. Коментатори стали гадати, ким і коли вони були залишені.

Постоялець готелю опинився в центрі уваги після того, як помітив у своєму номері вельми незвичайну деталь. Заселившись, чоловік побачив на запітнілому вікні чіткі сліди пари ніг, розташовані прямо посередині скла. Публікація з'явилася на популярному форумі Reddit від користувача під ніком u/Maybs3923.

Чоловік виклав фото вікна і підписав: "Вікно в моєму готелі запітніло, і ці сліди видно до середини скла".

Пост моментально став вірусним, набравши понад 47 тисяч лайків і майже тисячу коментарів. У мережі розгорнулося обговорення, в якому користувачі навперебій жартували і намагалися вгадати, що ж відбувалося в цьому номері до заселення нового гостя.

Реакція соцмереж

Один із коментаторів зазначив: "Хтось учора ввечері поводився дивно". Інший пожартував: "Тут була Людина-павук". Третій додав: "Ці відбитки знаходяться всередині чи зовні? Ось у чому питання".

Деякі поділилися схожим досвідом. Один користувач зізнався, що одного разу виявив схожі сліди, пов'язані, за його словами, зовсім не з ногами, а з іншою частиною тіла, і йому довелося мити вікно зранку.

Чому таке відбувається і до чого тут прибирання

Хоча готелі регулярно міняють постільну білизну і рушники, миття вікон часто не входить до щоденного списку. Експерти з чищення скла зазначають, що вікна в готелях рекомендується мити не рідше ніж один раз на місяць. За їхніми словами, на швидкість забруднення впливає і локація готелю. У великих містах скло швидше покривається пилом, вихлопами і пташиним послідом. У передмістях вікна зберігають чистоту довше.

Але чистота це не тільки естетика. Дослідження показують, що 75% гостей з більшою ймовірністю повертаються в готелі з високими стандартами гігієни. А 86% вважають чистоту ключовим фактором комфортного перебування.

