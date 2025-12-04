Считала "сумасшедшим": девушку удивила покупка тестя, а потом она узнала о ее ценности

Американка Грейс Виггинс поехала с тестем за покупкой таксидермической фигуры козы, из-за чего считала его "сумасшедшим". Когда стало известно об истинной стоимости товара, женщина изменила свое мнение о поступке родственника.

Она говорит, что текст потратил сотни долларов на находку в винтажном магазине, но цена в онлайн-маркете заставила ее с пониманием отнестись к поступку мужчины. Об этом она рассказала в видео в TikTok.

Она рассказывает, что ее тесть Блейн Уиггинс нашел в магазине Goodwill во время Дня благодарения необычную вещь. Среди вещей он обнаружил чучело барана-далла, за которое заплатил несколько сот долларов.

"Мы искали вещи для семейного обмена подарками в стиле white elephant," — рассказала Грейси журналистам Newsweek.

Эта традиция предполагает неожиданные или забавные подарки для друзей и семьи. Когда Грейси увидела, что привлекло внимание тестя, она решила, что это просто шутка.

"Я подумала, что он купит козу для подарка. Но потом он показал мне, сколько подобные фигурки продаются онлайн, и я не могла поверить глазам", — рассказала американка.

Оказалось, что подобный экземпляр онлайн стоит $4995, тогда как тесть купил ее за $320 и поставил на заднее сиденье машины. Остальная семья сначала не понимала его решения, но когда узнала реальную стоимость, все были в восторге.

"Мы с мужем открыли магазин винтажной одежды, а мой тесть — совладелец. Мы в основном продаем одежду, но иногда попадаются вещи вроде этой козы, которые нельзя пропустить", — говорит Грейси.

Женщина говорит, что ее тесть Блейн имеет невероятную "чуйку" на настоящую ценность в винтажных вещах. Сейчас они планируют выставить козу на eBay, где похожие фигуры продаются, а пока она займет почетное место на стене семейной дачи, где праздновали День благодарения.

"Встретить барана-далла в Goodwill — чрезвычайно редкое явление! Это точно история, которую мы когда-то расскажем нашим детям и внукам", — резюмирует Грейси.

