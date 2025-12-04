Вважала "божевільним": дівчину здивувала покупка тестя, а потім вона дізналася про її цінність

Американка Грейс Віггінс поїхала з тестем за покупкою таксидермічної фігури кози, через що вважала його "божевільним". Коли стало відомо про справжню вартість товару, жінка змінила свою думку про вчинок родича.

Вона каже, що текст витратив сотні доларів на знахідку у вінтажному магазині, але ціна в онлайн-маркеті змусила її з порозумінням поставити до вчинку чоловіка. Про це вона розповіла у відео в TikTok.

Вона розповідає, що її тесть Блейн Віггінс знайшов у магазині Goodwill під час Дня подяки незвичну річ. Серед речей він виявив опудало барана-далла, за яке заплатив кілька сот доларів.

"Ми шукали речі для сімейного обміну подарунками у стилі white elephant," — розповіла Грейсі журналістам Newsweek.

Ця традиція передбачає несподівані або кумедні подарунки для друзів та родини. Коли Грейсі побачила, що привернуло увагу тестя, вона вирішила, що це просто жарт.

"Я подумала, що він купить козу для подарунка. Але потім він показав мені, скільки подібні фігурки продаються онлайн, і я не могла повірити очам", — розповіла американка.

Виявилося, що подібний екземпляр онлайн коштує $4995, тоді як тесть купив її за $320 і поставив на заднє сидіння машини. Решта родини спочатку не розуміла його рішення, але коли дізналася реальну вартість, всі були у захваті.

"Ми з чоловіком відкрили магазин вінтажного одягу, а мій тесть — співвласник. Ми переважно продаємо одяг, але інколи натрапляємо на речі на кшталт цієї кози, які не можна пропустити", — каже Грейсі.

Жінка каже, що її тесть Блейн має неймовірну "чуйку" на справжню цінність у вінтажних речах. Наразі вони планують виставити козу на eBay, де схожі фігури продаються, а поки що вона займе почесне місце на стіні родинної дачі, де святкували День подяки.

"Зустріти барана-далла у Goodwill — надзвичайно рідкісне явище! Це точно історія, яку ми колись розповімо нашим дітям і онукам", — резюмує Грейсі.

