"Все на его лице": камера зафиксировала реакцию мужчины перед первым свиданием (видео)

26-летняя британка Оливия Шепстон не хотела идти на свидание с Льисом, но после уговоров подруги решила согласиться. Когда она взглянула на запись видео дома после встречи, она заметила один неожиданный момент в поведении мужчины.

Женщина говорит, что ее нынешний парень Льюис Перри сияет улыбкой в тот момент, когда впервые ее увидел. Ролик с реакцией мужчины она выложила в своем TikTok.

Видео стало вирусным — набрало почти 700 тысяч просмотров. Она рассказывает, что колебалась, стоит ли снова идти на свидание, ведь прошлые отношения оставили ее опустошенной.

"Я была немного скептически настроена, ведь мои отношения и опыт знакомств были неудачными, и я уже потеряла надежду. Сказала своей подруге Валентине, что если в этот раз ничего не получится, я сдаюсь, но она уговорила меня уйти — и я рада, что послушала ее", — сказала она журналистам Newsweek.

Она также объяснила, что они с Перри познакомились в мае 2025 года в приложении для знакомств Hinge. По ее словам, совпадение было странным: оба родом из Бристоля, но жили в Корнуолле и никогда раньше не пересекались.

Она отметила, что чувствовала себя одинокой и скучала по дому, поэтому встреча с кем-то из родного города "казалась судьбой". Оливия говорит, что они общались месяц, прежде чем договорились о первом свидании.

Льюис приехал за ней, и именно тогда было записано видео с дверного звонка. Она сказала, что он выглядел "очень нервным и очень тихим", но старательно он пытался найти, о чем поговорить.

Маленькие жесты ее особенно поразили — когда он открывал ей дверь, следил, чтобы ее напиток не пустовал и даже заплатил за свидание. Она добавила, что Перри не был ее привычным типажом, но это даже увеличило интерес, учитывая "не слишком удачные выборы в прошлом".

Свидание "пролетело незаметно", и она вспоминает, как он нервно спросил, хотела бы она встретиться еще раз. Она согласилась, и с тех пор они вместе.

"Это безумно осознавать, что приложения для знакомств действительно могут сводить добрых и искренних людей", которые ищут не только одного. Мы даже шутили, что видео с дверного звонка могут показать на их свадьбе, и сейчас эта идея кажется вполне реальной", — иронизирует девушка.

Реакция соцсетей

Пользователи TikTok сразу растаяли от реакции Перри. Наибольшее одобрение получили следующие комментарии:

"Дорогая, это твой будущий муж, ты только посмотри, как он на тебя смотрит — он влюбился в тот миг";

"Ох, какой милый, он даже позвонил в дверь. Сколько парней просто сигналят из машины или стоят где-то внизу улицы";

"Вот тот тип мужчины, которого все мы хотим в жизни";

"Милый парень. Точно сокровище, береги его";

"Парень видно, что нервничал — руки в карманах. Но улыбка показывает, что он сразу расслабился".

