"Все на його обличчі": камера зафіксувала реакцію чоловіка перед першим побаченням (відео)

26-річна британка Олівія Шепстон не хотіла йти на побачення з Льїсом, але після вмовлянь подруги вирішила погодитися. Коли вона глянула на запис відео вдома після зустрічі, вона помітила один неочікуваний момент у поведінці чоловіка.

Жінка каже, що її нинішній хлопець Льюїс Перрі сяє усмішкою в ту мить, коли вперше її побачив. Ролик з реакцією чоловіка вона виклала в своєму TikTok.

Відео стало вірусним — набрало майже 700 тисяч. переглядів. Вона розповідає, що вагалася, чи варто знову йти на побачення, адже минулі стосунки лишили її спустошеною.

"Я була трохи скептично налаштована, адже мої стосунки та досвід знайомств були невдалими, і я вже втратила надію. Сказала своїй подрузі Валентині, що якщо цього разу нічого не вийде, я здаюсь, але вона вмовила мене піти — і я рада, що послухала її", — сказала вона журналістам Newsweek.

Вона також пояснила, що вони з Перрі познайомилися у травні 2025 року в застосунку для знайомств Hinge. За її словами, збіг був дивним: обидва родом із Брістоля, але жили в Корнуоллі та ніколи раніше не перетиналися.

Вона зазначила, що почувалася самотньою й сумувала за домом, тому зустріч із кимось із рідного міста "здавалася долею". Олівія говорить, що вони спілкувалися місяць, перш ніж домовилися про перше побачення.

Льюїс приїхав за нею, і саме тоді було записано відео з дверного дзвінка. Вона сказала, що він виглядав "дуже нервовим і дуже тихим", але старанно він намагався знайти, про що поговорити.

Маленькі жести її особливо вразили — коли він відкривав їй двері, стежив, щоб її напій не порожнів і навіть заплатив за побачення. Вона додала, що Перрі не був її звичним типажем, але це навіть збільшило інтерес, зважаючи на "не надто вдалі вибори в минулому".

Побачення "пролетіло непомітно", і вона пригадує, як він нервово запитав, чи хотіла б вона зустрітися ще раз. Вона погодилась, і відтоді вони разом.

"Це божевільно усвідомлювати, що додатки для знайомств справді можуть зводити добрих і щирих людей", які шукають не лише одного. Ми навіть жартували, що відео з дверного дзвінка можуть показати на їхньому весіллі, і зараз ця ідея здається цілком реальною", — іронізує дівчина.

Реакція соцмереж

Користувачі TikTok одразу розтанули від реакції Перрі. Найбільше схвалення отримали такі коментарі:

"Дорога, це твій майбутній чоловік, ти тільки подивися, як він на тебе дивиться — він закохався в ту мить";

"Ох, який милий, він навіть подзвонив у двері. Скільки хлопців просто сигналять із машини або стоять десь унизу вулиці";

"Оце той тип чоловіка, якого всі ми хочемо в житті";

"Милий хлопець. Точно скарб, бережи його";

"Хлопець видно, що нервував — руки в кишенях. Але усмішка показує, що він одразу розслабився".

