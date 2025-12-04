Редактировали текст с помощью ChatGPT: Черниговский суд случайно "засветил" ИИ в постановлении (фото)

Черниговский суд случайно "засветился" на использовании ChatGPT: в постановлении осталась фраза "Вот проверенный вариант вашего текста с исправлением ошибок". Ошибка быстро разошлась в соцсетях и стала предметом обсуждений, но суд пока не давал никаких комментариев.

Об этом говорится в постановлении Новозаводского районного суда Чернигова, доступном на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Документ касался административного дела о невыполнении родительских обязанностей и нарушении общественного порядка. Посреди текста постановления случайно осталась фраза, характерная для программы искусственного интеллекта. Вероятно, ее просто не заметили во время подготовки документа.

"Похоже, помощники суда пользовались ИИ для подготовки документа и забыли удалить подсказку", — пишет местный паблик.

Интересно, что само постановление касалось достаточно серьезного дела: несовершеннолетняя девушка танцевала под русскоязычную музыку на фоне мемориала погибших героев Украины, а видео быстро распространилось в соцсетях. Суд оценивал, совершила ли мать административное правонарушение из-за отсутствия контроля над ребенком.

В итоге суд признал факт нарушения, но ограничился предупреждением и взысканием небольшого судебного сбора. Однако именно случайное "свидетельство" использования ChatGPT привлекло больше всего внимания пользователей и активно обсуждается в сети.

Напомним, что украинка Александра Корень из Одессы выиграла судебный спор без помощи юриста. Женщина использовала ChatGPT для составления искового заявления.

Также Фокус писал, что, по мнению специалистов, чрезмерное общение с чат-ботами на основе искусственного интеллекта может иметь опасные последствия для психики уязвимых людей.