Редагували текст за допомогою ChatGPT: Чернігівський суд випадково "засвітив" ШІ у постанові (фото)

Чернігівський суд випадково "засвітився" на використанні ChatGPT: у постанові залишилася фраза "Ось перевірений варіант вашого тексту з виправленням помилок". Помилка швидко розійшлася у соцмережах і стала предметом обговорень, але суд поки не давав жодних коментарів.

Про це йдеться у постанові Новозаводського районного суду Чернігова, доступній на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Документ стосувався адміністративної справи про невиконання батьківських обов’язків та порушення громадського порядку. Посеред тексту постанови випадково залишилася фраза, характерна для програми штучного інтелекту. Ймовірно, її просто не помітили під час підготовки документа.

"Схоже, помічники суду користувалися ШІ для підготовки документа і забули видалити підказку", — пише місцевий паблік.

Цікаво, що сама постанова стосувалася досить серйозної справи: неповнолітня дівчина танцювала під російськомовну музику на тлі меморіалу загиблих героїв України, а відео швидко поширилося у соцмережах. Суд оцінював, чи вчинила мати адміністративне правопорушення через відсутність контролю над дитиною.

У підсумку суд визнав факт порушення, але обмежився попередженням та стягненням невеликого судового збору. Проте саме випадкове "свідчення" використання ChatGPT привернуло найбільше уваги користувачів і активно обговорюється в мережі.

Нагадаємо, що українка Олександра Корінь з Одеси виграла судовий спір без допомоги юриста. Жінка використала ChatGPT для складання позовної заяви.

Також Фокус писав, що, на думку фахівців, надмірне спілкування з чат-ботами на основі штучного інтелекту може мати небезпечні наслідки для психіки вразливих людей.