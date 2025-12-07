Студенты Нью-Йоркского университета жалуются, что парк Вашингтон-сквер потерял свое очарование, когда полиция выселила оттуда всех наркозависимых. Активисты недовольны этим даже несмотря на то, что в парке на них регулярно нападают преступные элементы.

Некогда оживленный парк теперь характеризуется удивительной тишиной. На подобное жалуются местные студенты, пишет издание New York Post.

"У меня такое ощущение, будто исчезло большое сообщество", — цитируется студент первого курса Каспин Беркли. Юноша занимался тем, что регулярно кормил голубей в парке.

Типичный "житель" парка Фото: из открытых источников

В прошлом месяце полиция Нью-Йорка привлекла 70 дополнительных полицейских к круглосуточному патрулированию парка, в том числе и его северо-западного угла, где бродили торговцы запрещенными веществами и их клиенты.

Полиция в парке Вашингтон-сквер Фото: из открытых источников

Ежедневный журнал преступности Нью-Йоркского университета полон инцидентов вокруг парка Вашингтон-сквер — в прошлом месяце сотрудники и студенты сообщили о 102 случаях, включая преследования, домогательства, ограбления, кражи и вымогательства. Шестой участок полиции Нью-Йорка, который наблюдает за парком, только в текущем году зарегистрировал там 14 изнасилований. Зато студенты убеждены, что сейчас парк потерял свою прежнюю атмосферу "домашности" и гостеприимства.

Посетительница и "житель" парка Фото: из открытых источников

"Здесь больше нет духа Нью-Йорка", — убеждена учащаяся молодежь.

Жители окрестностей парка старшего возраста в свою очередь вспоминают, как зеленая зона в последние годы превращалась в притон и стала опасной, и считают действия полиции крайне необходимыми.

Напомним, мэр города Ланкастер в Южной Калифорнии Рекс Перрис собирался выделять в необходимом количестве наркотические средства местным бездомным. Политик признался, что фентанил настолько легко достать на улицах города, что даже бесплатная его раздача не имела бы никакого значения для ситуации с преступностью.

Также Фокус писал, что президент Дональд Трамп заявил, что в прошлом году в США из-за наркотиков якобы умерли 300 млн человек. При этом общее количество населения Штатов составляет около 340 млн.