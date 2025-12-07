Втратив увесь шарм: американці невдоволені, що поліція вигнала безхатьків з міського парку

Студенти Нью-Йоркського університету скиглять, що парк Вашингтон-сквер втратив свою чарівність, коли поліція виселила звідтіля всіх наркозалежних. Активісти невдоволені цим навіть попри те, що у парку на них регулярно нападають злочинні елементи.

Колись жвавий парк тепер характеризується дивовижною тишею. На таке скаржаться місцеві студенти, пише видання New York Post.

"У мене таке відчуття, ніби зникла велика спільнота ", – цитується студент першого курсу Каспін Берклі. Юнак займався тим, що регулярно годував голубів у парку.

Типовий "мешканець" парку

Минулого місяця поліція Нью-Йорка залучила 70 додаткових поліцейських до цілодобового патрулювання парку, зокрема й його північно-західного кутка, де вешталися торговці забороненими речовинами та їх клієнти.

Поліція у парку Вашингтон-сквер

Щоденний журнал злочинності Нью-Йоркського університету сповнений інцидентів навколо парку Вашингтон-сквер – минулого місяця співробітники та студенти повідомили про 102 випадки, включаючи переслідування, домагання, пограбування, крадіжки та вимагання. Шостий відділок поліції Нью-Йорка, який наглядає за парком, лише у поточному році зареєстрував там 14 зґвалтувань. Натомість студенти переконані, що наразі парк втратив свою колишню атмосферу "домашності" та гостинності.

Відвідувачка та "житель" парку

"Тут більше немає духу Нью-Йорка", — переконана учнівська молодь.

Мешканці околиць парку старшого віку своєю чергою пригадують, як зелена зона в останні роки перетворювалася на кубло та стала небезпечною, і вважають дії поліції вкрай необхідними.

Нагадаємо, мер міста Ланкастер у Південній Каліфорнії Рекс Перріс збирався виділяти в необхідній кількості наркотичні засоби місцевим безхатченкам. Політик зізнався, що фентаніл настільки легко дістати на вулицях міста, що навіть безкоштовна його роздача не мала б жодного значення для ситуації зі злочинністю.

