Внук фараона: невероятное сходство студента с древнеегипетским царем поразило сеть (фото)

Черты лица фараона Эхнатона выделяются среди изображений древнеегипетских царей — высокие скулы, длинный нос, полные губы и выпуклый подбородок. Именно так и выглядит студент-юрист Мохамед Юссеф.

Фотография египетского инфлюенсера Юссефа Мохамеда, позирующего рядом с мужем царицы Нефертити в Большом египетском музее, стала вирусной. Об этом пишет SCMP.

Сходство между 23-летним студентом-юристом и бюстом Эхнатона поражает, но больше всего этому был удивлен сам Мохамед.

"Я этого не ожидал", — говорит Мохамед.

Прежде чем он пошел в музей, чтобы сделать фотографии для социальных сетей, он понятия не имел о своем сходстве с легендарным фараоном. Однако комментаторы открыли ему глаза.

Юссеф Мохамед рядом с маской Эхнатона. Фото: Из открытых источников Они действительно очень похожи Фото: из открытых источников

"Люди писали, что я, очевидно, потомок фараонов. Нет необходимости в тесте ДНК", — отмечает он, добавляя, что в соцсетях его теперь называют внуком Эхнатона, который правил примерно с 1353 по 1336 год до нашей эры.

Сравнение приятное, говорит он и признается, что вероятная параллель с фараоном делает мужчину гордым и счастливым.

Юссеф Мохамед в "костюме" фараона Фото: из открытых источников

Мохамед надеется, что его сообщения в социальных сетях еще больше подогреют интерес к истории Древнего Египта и новому музею, особенно среди молодежи. Многие присылают ему собственные фотографии с бюстом фараона, говорит он.

Напомним, Фокус писал, что в Египте, рядом с Великой пирамидой Хуфу в Гизе, открылся Большой египетский музей, спроектированный как самая большая археологическая сокровищница на планете. Музей содержит около 100 000 артефактов, охватывающих более 7000 лет египетской истории.