Онук фараона: неймовірна схожість студента із давньоєгипетським царем вразила мережу (фото)

Риси обличчя фараона Ехнатона виділяються серед зображень давньоєгипетських царів — високі вилиці, довгий ніс, повні губи та опукле підборіддя. Саме так виглядає й студент-юрист Мохамед Юссеф.

Фотографія єгипетського інфлюенсера Юссефа Мохамеда, що позує поруч із чоловіком цариці Нефертіті у Великому єгипетському музеї, стала вірусною. Про це пише SCMP.

Схожість між 23-річним студентом-юристом та бюстом Ехнатона вражає, але найбільше з цього був здивований сам Мохамед.

"Я цього не очікував", – каже Мохамед.

Перш ніж він пішов до музею, щоб зробити фотографії для соціальних мереж, він й гадки не мав про свою схожість з легендарним фараоном. Однак коментатори відкрили йому очі.

Юссеф Мохамед поряд з маскою Ехнатона. Фото: З відкритих джерел Вони дійсно дуже схожі Фото: з відкритих джерел

"Люди писали, що я, очевидно, нащадок фараонів. Немає потреби в тесті ДНК", — зазначає він, додаючи, що у соцмережах його тепер називають онуком Ехнатона, який правив приблизно з 1353 по 1336 рік до нашої ери.

Відео дня

Порівняння приємне, каже він та зізнається, що ймовірна паралель з фараоном робить чоловіка гордим та щасливим.

Юссеф Мохамед у "костюмі" фараона Фото: з відкритих джерел

Мохамед сподівається, що його дописи в соціальних мережах ще більше підживлять інтерес до історії Стародавнього Єгипту та нового музею, особливо серед молоді. Багато хто надсилає йому власні фотографії з бюстом фараона, каже він.

Нагадаємо, Фокус писав, що у Єгипті, поруч з Великою пірамідою Хуфу в Гізі, відкрився Великий єгипетський музей, спроєктований як найбільша археологічна скарбиця на планеті. Музей містить близько 100 000 артефактів, що охоплюють понад 7000 років єгипетської історії.