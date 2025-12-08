Девушка 25 лет "готовила" подарок для подруги: что из этого получилось (фото)

История о трогательной дружбе длиной в 25 лет стала вирусной в соцсетях после того, как жительница Небраски (США) Лэйни Бойд поделилась сделанным вручную подарком для своей лучшей подруги Эмбер.

Пост, опубликованный в Instagram, затронул сердца миллионов пользователей, которые узнали в нем что-то свое теплое, человеческое и "очень настоящее". Более подробно американка рассказала на популярном форуме Reddit.

Лэйни и Эмбер познакомились, когда им было всего девять и десять лет. Семья Бойд тогда переехала в дом всего через две двери от дома Эмбер, и именно она первой подошла к новеньким.

"Я слышала, у вас есть дочь", — обратилась она к отцу Лейни. Именно эти слова стали началом большой дружбы, которая пережила взросление, расстояние и жизненные перемены.

Сегодня Лэйни живет в Небраске, а Эмбер — в Неваде, но связь между ними не ослабла. Дети Лэйни автоматически приветствуют Эмбер, когда слышат телефонный звонок — настолько часто они общаются.

Узнав, что подруга переживает непростой период, Лэйни решила отправить ей нечто осязаемое, а именно вышивку, которая символизирует их первую встречу. На композиции видно три дома: крайние — черные, а центральный — белый. Под ними вышита та самая фраза: "Я слышал, у вас есть дочь".

Подарок стал своеобразным напоминанием, что подруга рядом с первого дня, и никуда не собирается уходить.

Реакция соцсетей

Опубликованная 1 декабря вышивка мгновенно стала вирусной. На Reddit, Instagram и Facebook она собрала десятки тысяч лайков и охватила, по оценке Лэйни, более 4 миллионов человек.

Комментаторы писали, что расплакались, читая историю, делились собственными воспоминаниями о дружбе и желали двух подругам оставаться вместе еще долгие годы.

"Мне было пять лет, когда моя близкая подруга переехала в наш район. Оказывается, я увидела, как она с семьей переезжает, и побежала домой к родителям с криком: "Мама, девочка! Еще одна девочка переезжает!" Прошло 35 лет, а мы все еще довольно близки", — написала одна из пользовательниц.

Эмбер тоже не удержалась от эмоций. "Ты превратила меня в лужу", — сказала она Лэйни по телефону, вытирая слезы по дороге на работу.

По мнению самой Лэйни, людям сегодня особенно не хватает человеческой близости. Большинство популярных историй в сети касаются романтических отношений, тогда как крепкая дружба реже становится объектом внимания.

"Мы с Эмбер настолько вплетены в жизнь друг друга, что иногда забываем, какое это редкое счастье просто быть близкими спустя 25 лет", — поделилась Лэйни.

