Дівчина 25 років "готувала" подарунок для подруги: що з цього вийшло (фото)

Історія про зворушливу дружбу завдовжки 25 років стала вірусною в соцмережах після того, як мешканка Небраски (США) Лейні Бойд поділилася зробленим вручну подарунком для своєї найкращої подруги Ембер.

Пост, опублікований в Instagram, зачепив серця мільйонів користувачів, які впізнали в ньому щось своє тепле, людське і "дуже справжнє". Більш детально американка розповіла на популярному форумі Reddit.

Лейні та Ембер познайомилися, коли їм було всього дев'ять і десять років. Сім'я Бойд тоді переїхала в будинок усього через двоє дверей від будинку Ембер, і саме вона першою підійшла до новеньких.

"Я чула, у вас є донька", — звернулася вона до батька Лейні. Саме ці слова стали початком великої дружби, яка пережила дорослішання, відстань і життєві зміни.

Сьогодні Лейні живе в Небрасці, а Ембер — у Неваді, але зв'язок між ними не ослаб. Діти Лейні автоматично вітають Ембер, коли чують телефонний дзвінок — настільки часто вони спілкуються.

Подарунок став своєрідним нагадуванням, що подруга поруч із першого дня Фото: Instagram

Дізнавшись, що подруга переживає непростий період, Лейні вирішила відправити їй щось відчутне, а саме вишивку, яка символізує їхню першу зустріч. На композиції видно три будинки: крайні — чорні, а центральний — білий. Під ними вишита та сама фраза: "Я чув, у вас є донька".

Подарунок став своєрідним нагадуванням, що подруга поруч із першого дня, і нікуди не збирається йти.

Реакція соцмереж

Опублікована 1 грудня вишивка миттєво стала вірусною. На Reddit, Instagram і Facebook вона зібрала десятки тисяч лайків і охопила, за оцінкою Лейні, понад 4 мільйони людей.

Коментатори писали, що розплакалися, читаючи історію, ділилися власними спогадами про дружбу і бажали двом подругам залишатися разом ще довгі роки.

"Мені було п'ять років, коли моя близька подруга переїхала в наш район. Виявляється, я побачила, як вона із сім'єю переїжджає, і побігла додому до батьків із криком: "Мамо, дівчинко! Ще одна дівчинка переїжджає!" Минуло 35 років, а ми все ще досить близькі", — написала одна з користувачок.

Ембер теж не втрималася від емоцій. "Ти перетворила мене на калюжу", — сказала вона Лейні телефоном, витираючи сльози дорогою на роботу.

На думку самої Лейні, людям сьогодні особливо бракує людської близькості. Більшість популярних історій у мережі стосуються романтичних стосунків, тоді як міцна дружба рідше стає об'єктом уваги.

"Ми з Ембер настільки вплетені в життя одне одного, що іноді забуваємо, яке це рідкісне щастя просто бути близькими через 25 років", — поділилася Лейні.

