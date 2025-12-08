"Никто не знал": женщина разоблачила страшный секрет семьи о причастности к Джеку Потрошителю (фото)

69-летняя Сьюзен Клэпп убеждена, что ее дальний родственник Чарльз Аллен Лечмер имеет отношение к самой известной серии преступлений в Лондоне, совершенным легендарным Джеком Потрошителем. Она считает, что ее прапрадед и был знаменитым серийником.

Женщина говорит, что ее родственник оставался неизвестным своей семье причастным к этой истории, пока его имя, названное на месте преступления, не совпадало ни с одним реальным человеком в 1888 году. Об этом сообщает The Mirror.

Теперь его праправнучка пытается заглушить ужас своего кровавого наследства. Госпожа Клэпп говорит, что все данные указывают именно на него, но об этом "никто не знал".

"Никто и понятия не имел. Я была действительно шокирована, когда узнала. Очень странно думать, что в семье мог быть один из самых известных серийных убийц в мире. Что бы люди подумали о нас, его потомках?" — говорит женщина.

Відео дня

Женщина говорит, что посещает могилу одной из жертв, Элизабет Уоррен, когда идет навещать могилу матери. Она молится там за упокой души покойной, ведь понимает, что ее предок совершил непоправимое.

Чарльз Аллен Лечмер является одним из подозреваемых Фото: The Mirror

Сюьзен отмечает, что рипологи (исследователи Джека Резника — ред). вышли на след Чарльза Аллена Лечмера, когда он был на месте преступления, и его заметил один из свидетелей — извозчик Роберт Пол.

Специалисты со ссылкой на данные дела говорят, что со слов свидетеля, сам Лечмер сказал, что был на месте преступления и говорил, что не касался тела погибшей. Однако оказалось, что он под предлогом вызвать другого копа покинул место преступления, чем пытался отвести от себя подозрения.

"С юных лет Лечмер помогал матери, которая торговала лошадиным мясом. Он резал мясо для кошачьего корма. Он умел обращаться с острыми ножами", — говорит женщина, добавив, что в те времена ее предок называл себя Чарльз Кросс, взяв фамилию отчима.

Во время расследования врач Рис Ральф Ллевеллин вызвал "Кросса" на допрос, поскольку установил, что женщина умерла именно тогда, когда мужчину нашли рядом. Лечмер, конечно, не пришел. Исследователь убийств Майкл Коннор нашел ключевое несоответствие десять лет назад: он сверил имя Чарльза Кросса с адресом, который тот назвал — 22 Доветон-стрит, Бетнал-Грин. Там жил только один человек — Чарльз Лечмер.

"Неправильное имя сбило полицию с толку. Его жена не умела читать, поэтому не могла прочитать в газете. Если бы такое преступление произошло сегодня, его бы полностью раскрыли", — считает женщина.

Сьюзан считает, что работа Лечмера создавала идеальные условия для других четырех убийств. Причина заключается в том, что Лечмер проходил там "каждый день по дороге на работу".

"В семье об этом не говорили. Я верю, что никто ничего не знал, и даже о том, что он нашел тело. Люди думают, что это просто очередной подозреваемый, но далеко не каждый подозреваемый был найден возле тела в момент смерти", — говорит она.

Также женщина убеждена, что ее семья в будущем сполна расплатилась за эти поступки предка, когда родственники Лечмера погибли во время трагедии на лондонской станции метро Бентал-Грин в 1943 году. Тогда из-за ложной воздушной тревоги и образовавшейся давки погибли 173 человека, среди которых ее дед, его жена и дети получили тяжелые травмы, а дядя Сьюзен остался инвалидом.

"Те члены моей семьи, которые верят, что Лечмер был Уайтчепельским убийцей, думают, что трагедия в метро была большой расплатой для его потомков за жизни тех женщин. Возможно, карма действительно существует", — резюмирует британка.

Ранее Фокус рассказывал о том, как Джек-Потрошитель разоблачен 136 лет спустя благодаря ДНК. Очередной исследователь убежден, что ему удалось узнать, кем был на самом деле самый знаменитый серийный убийца в истории.

Впоследствии стало известно, что последняя жертва маньяка запустила создание целого культа. Именно это событие привело к дальнейшей канонизации маньяка, известного как Джек-Потрошитель.