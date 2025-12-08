"Ніхто не знав": жінка викрила страшний секрет сім'ї щодо причетності до Джека Різника (фото)

69-річна Сьюзен Клепп переконана, що її далекий родич Чарльз Аллен Лечмер має стосунок до найвідомішої серії злочинів у Лондоні, скоєним легендарним Джеком Різником. Вона вважає, що її прапрадід і був знаменитим серійником.

Жінка говорить, що її родич залишався невідомим своїй родині причетним до цієї історії, допоки його ім'я, назване на місці злочину, не збігалося з жодною реальною людиною в 1888 році. Про це повідомляє The Mirror.

Тепер його праправнучка намагається заглушити жах свого кривавого спадку. Пані Клепп говорить, що всі дані вказують саме на нього, але про це "ніхто не знав".

"Ніхто й гадки не мав. Я була справді шокована, коли дізналася. Дуже дивно думати, що в родині міг бути один із найвідоміших серійних убивць у світі. Що б люди подумали про нас, його нащадків?" — говорить жінка.

Жінка говорить, що навідує могилу однієї з жертв, Елізабет Воррен, коли йде провідувати могилу матері. Вона молиться там за спокій душі покійної, адже розуміє, що її предок скоїв непоправне.

Чарльз Аллен Лечмер є одним з підозрюваних Фото: The Mirror

Сюьзен відзначає, що ріпологи (дослідники Джека Різника — ред). вийшли на слід Чарльза Аллена Лечмера, коли він був на місці злочину, і його помітив один зі свідків — візник Роберт Пол.

Фахівці з посиланням на дані справи кажуть, що зі слів свідка, сам Лечмер сказав, що був на місці злочину та казав, що не торкався тіла загиблої. Однак виявилося, що він під приводом викликати іншого копа покинув місце злочину, чим намагався відвести від себе підозри.

"З юних років Лечмер допомагав матері, яка торгувала кінським м’ясом. Він різав м'ясо для котячого корму. Він умів поводитися з гострими ножами", — каже жінка, додавши, що в ті часи її предок називав себе Чарльз Крос, узявши прізвище вітчима.

Під час розслідування лікар Ріс Ральф Ллевеллін викликав "Кроса" на допит, оскільки встановив, що жінка померла саме тоді, коли чоловіка знайшли поруч. Лечмер, звісно, не прийшов. Дослідник убивств Майкл Коннор знайшов ключову невідповідність десять років тому: він звірив ім'я Чарльза Кроса з адресою, яку той назвав — 22 Доветон-стріт, Бетнал-Грін. Там жив лише один чоловік — Чарльз Лечмер.

"Неправильне ім'я збило поліцію з пантелику. Його дружина не вміла читати, тому не могла прочитати в газеті. Якби такий злочин стався сьогодні, його б повністю розкрили", — вважає жінка.

Сьюзан вважає, що робота Лечмера створювала ідеальні умови для інших чотирьох убивств. Причина полягає в тому, що Лечмер проходив там "щодня дорогою на роботу".

"У родині про це не говорили. Я вірю, що ніхто нічого не знав — навіть про те, що він знайшов тіло. Люди думають, що це просто черговий підозрюваний — але далеко не кожен підозрюваний був знайдений біля тіла у момент смерті", — каже вона.

Також жінка переконана, що її родина в майбутньому сповна розплатилася за ці вчинки предка, коли родичі Лечмера загинули під час трагедії на лондонській станції метро Бентал-Грін у 1943. Тоді через помилкову повітряну тривогу та тисняву, яка утворилася, загинули 173 особи, серед яких її дід, його дружина та діти отримали важкі трави, а дядько Сьюзен залишився інвалідом.

"Ті члени моєї родини, які вірять, що Лечмер був Уайтчепельським убивцею, думають, що трагедія в метро була великою розплатою для його нащадків за життя тих жінок. Можливо, карма справді існує", — резюмує британка.

