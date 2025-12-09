"Это захватывает и путает": необычная оптическая иллюзия зимой озадачила сеть (фото)

Житель США прогуливался утром по улице и увидел интересную зимнюю картинку, которую снял на фото. Когда он обнародовал ее в сети, пользователи начали активно обсуждать необычную оптическую иллюзию.

Сам владелец фотографии говорит, что не ожидал увидеть снег на заборе с необычным эффектом оптического обмана зрения. Об этом он рассказал в заметке в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 16 тыс. реакций и десятки комментариев. На фото видно металлический забор из сетки, которую покрыл снег и создал необычную оптическую иллюзию.

Снег на заборе создал интересную оптическую иллюзию Фото: Reddit

"Снег на заборе из сетки", — коротко подписал фотографию автор фото.

Где и когда было сделано это изображение, автор не сообщил. Однако в комментариях отметил, что заметил необычное наслоение снега, поэтому и сделал эту фотографию.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины, ряд юзеров отметили простоту и необычность явления на фотографии. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Это захватывает и путает. Не думал, что снег может такое устроить";

"Обычный снег на заборе, и что тут странного?";

"Я никогда так не задумывалась об этом. Но выглядит красиво";

"А говорят, природа не может удивлять. Вот вам и доказательство".

