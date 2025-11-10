"Кто-то наблюдал": женщина гуляла по горам и наткнулась на жуткую находку в пещере (видео)

Американка Тифани пошла в путешествие по горам одного национального заповедника, когда случайно оглянулась за спину. Она признается, что как будто чувствовала чей-то взгляд, который постоянно смотрел на нее.

В тот момент девушка увидела в пещере "странное лицо", которое долго на нее смотрело и пугало ее. Видео с этим неизвестным девушка выложила в TikTok.

Ролик женщины стал вирусным — набрал более 4,7 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как на кадрах видно обычный горный пейзаж.

Но когда Тиффани начала медленно приближать изображение к тенистому входу в небольшую пещеру у подножия скалы, атмосфера резко изменилась. Когда камера подстроилась к темноте, зрители увидели то, из-за чего у нее "побежали мурашки по спине": в глубине пещеры, среди камней, виднелся силуэт с бледным лицом, темными глазами и искривленной улыбкой.

Відео дня

Изображение было недостаточно четким, чтобы понять, что именно это — человек или что-то другое, что притаилось под скалой. Поэтому во втором ролике девушка рассказала, что она вместе с товарищем решили проверить, что это было такое.

Оказалось, что зловещим изображением были обычные камни. Оказалось, что при определенном наклоне можно увидеть это различие, как это показала Тиффани на видео.

Реакция пользователей

Комментарии под видео сразу заполнили тысячи пользователей с самыми разнообразными теориями. Одни предполагали, что это может быть медведь, демон или даже Бабадук, существо из одноименного фильма ужасов. Другие шутили, что это просто "странно освещенный камень" или кто-то намеренно положил туда маску.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Почему буквально Бабадук сидит в дыре?";

"Я не могу понять, это демон или медведь?";

"Я думала, будет пума... это было бы даже менее страшно";

"Я сделал фото этого же места в прошлый раз — и меня тогда тоже проняло холодом";

"Это — просто игра света. Но теперь я дважды подумаю, прежде чем заглядывать в пещеры во время походов".

Ранее Фокус рассказывал о том, как оптическая иллюзия поставила в ступор сеть. Британская блогерша Элис Джеймс показала интересную оптическую иллюзию, которую прислал друг — следы на песке, которые образовали необычную картинку, вызвали дискуссию в сети.

Впоследствии стало известно, что фотография с женщиной создала оптическую иллюзию. Эффект оптической иллюзии, который возник на фото, рассмешил пользователей сети, которые саркастически прокомментировали увиденное на картинке.