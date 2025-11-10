"Хтось спостерігав": жінка гуляла горами і натрапила на моторошну знахідку у печері (відео)

Американка Тіфані пішла в подорож горами одного національного заповідника, коли випадково оглянулася за спину. Вона зізнається, що наче відчувала чийсь погляд, що постійно дивився на неї.

В ту мить дівчина побачила у печері "дивне обличчя", яке довго на неї дивилося та лякало її. Відео з цим невідомим дівчина виклала в TikTok.

Ролик жінки став вірусним — набрав понад 4,7 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як на кадрах видно звичайний гірський пейзаж.

Але коли Тіффані почала повільно наближати зображення до тінявого входу в невелику печеру біля підніжжя скелі, атмосфера різко змінилася. Коли камера підлаштувалася до темряви, глядачі побачили те, через що у неї "побігли мурахи по спині": у глибині печери, серед каменів, виднівся силует із блідим обличчям, темними очима й викривленою усмішкою.

Зображення було недостатньо чітким, аби зрозуміти, що саме це — людина чи щось інше, що причаїлося під скелею. Тому в другому ролику дівчина розповіла, що вона разом з товаришем вирішили перевірити, що то було таке.

Виявилося, що зловісним зображенням було звичайне каміння. Виявилося, що при певному нахилі можна побачити цю відмінність, як це показала Тіффані на відео.

Реакція користувачів

Коментарі під відео одразу заповнили тисячі користувачів із найрізноманітнішими теоріями. Одні припускали, що це може бути ведмідь, демон або навіть Бабадук, істота з однойменного фільму жахів. Інші жартували, що це просто "дивно освітлений камінь" або хтось навмисно поклав туди маску.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Чому буквально Бабадук сидить у дірці?";

"Я не можу зрозуміти, це демон чи ведмідь?";

"Я думала, буде пума… це було б навіть менш страшно";

"Я зробив фото цього самого місця минулого разу — і мене тоді теж пройняло холодом";

"Це — просто гра світла. Але тепер я двічі подумаю, перш ніж заглядати в печери під час походів".

