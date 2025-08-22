Неочікувана оптична ілюзія поставила в ступір мережу: що видно насправді (відео)

Британська блогерка Еліс Джеймс показала цікаву оптичну ілюзію, яку надіслав друг — сліди на піску, які утворили незвичну картинку, викликали дискусію в мережі. Користувачі сперечалися, як саме видно відбитки — ззовні чи зсередини.

Дівчина каже, що вона бачить оптичну ілюзію зі слідами в обох напрямках і не бачить в цьому протиріччя, розповіла британка в своєму відео в Tiktok.

Ролик дівчини став вірусним — набрав понад 6,5 млн переглядів. На відео дівчина говорить, що багато глядачів сприйняли по-різному. Одні бачили відбитки як заглибини у піску, як це й очікувано, інші ж — як випуклі сліди, що створювали 3D-ефект.

"Мій друг надіслав мені це фото, і я відчула, що це нова версія тієї самої історії з сукнею — біло-золота чи синьо-чорна", — пояснила Еліс у ролику.

Вона показала ілюзію на екрані й уточнила, що це — сліди племінниці її друга. Він був на вечірці, і половина людей бачила відбитки як заглибини, а інша половина — як сліди, що виступають з піску.

"Коли він надіслав їх мені, я примружила очі й змогла побачити обидва варіанти", — розповіла британка.

Що кажуть в мережі

Водночас у коментарях під роликом дівчини спалахнула дискусія, як слід оцінювати побачені сліди — як такі, що ззовні чи ті, що зсередини. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Спочатку це були відбитки, а тепер я не можу перестати бачити їх як виступи з піску";

"Вони точно були заглибинами, але потім усе змінилося, і тепер неможливо повернутись назад";

"Я фізично не можу побачити їх як відбитки, для мене це лише 3D-виступи";

"Чесно, я заплутався".

