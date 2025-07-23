Звичайна світлина з жінкою на стільці стала вірусною: причина просто кумедна (фото)

Жінка потрапила в об'єктив камери під час відвідин ресторану, і це здавалося б звичайна світлина. Однак ефект оптичної ілюзії, який виник на фото, розсмішив користувачів мережі, які саркастично прокоментували побачене на зображенні.

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Кадр з відомим феноменом для користувачів мережі був оприлюднений на одному з форумів Reddit.

На фото помітна руда жінка, яка сидить поруч із друзями, однак згодом там з'являється собака, яка опиняться поруч з гостями закладу. Саме в цей момент було зроблено знімок, коли й виникла відповідна оптична ілюзія.

Якщо пригледітися на фото, то здається, ніби нижня половина тіла жінки перетворилася на пухнасту собачу. Сам тулуб собаки "вписався" в кадр якраз у той момент, коли його тулуб ідеально збігся із лінією тіла жінки, створюючи ілюзію.

Наразі точно невідомо, де і коли було знято цю світлину. Ані автор фото, ані жінка, яка стала частиною ілюзії, не прокоментували цю вірусну світлину.

Реакція користувачів

Фото швидко зібрало близько сотні вподобань і десятки коментарів. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Собакоцентр!";

"Це — неправильний кентавр!";

"Це фото ліпше будь-якого фільтра — і жодного фотошопу";

"Жінкособака чи собакожінка?";

"Коли кадр — найкращий з усіх, що може придумати природа. Випадковість, але ж яка!".

Раніше Фокус розповідав, що зниклий гаманець лежав кілька днів прямо на очах власника. Найбільшим здивуванням було те, що розшукуваний предмет гардероба став частиною оптичної ілюзії в кімнаті, де чоловік доволі часто бував щодня.

Згодом стало відомо, як жінка переплутала кота з курткою через оптичну ілюзію. Британка Гейлі Берк з Манчестера закинула речі в пральну машинку, та потім їй здалося, що вона випадково зачинила свою кішку.