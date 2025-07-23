Обычная фотография с женщиной на стуле стала вирусной: причина просто забавная (фото)

Женщина попала в объектив камеры во время посещения ресторана, и это казалось бы обычная фотография. Однако эффект оптической иллюзии, который возник на фото, рассмешил пользователей сети, которые саркастически прокомментировали увиденное на изображении.

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Кадр с известным феноменом для пользователей сети был обнародован на одном из форумов Reddit.

На фото заметна рыжая женщина, которая сидит рядом с друзьями, однако впоследствии там появляется собака, которая окажутся рядом с гостями заведения. Именно в этот момент был сделан снимок, когда и возникла соответствующая оптическая иллюзия.

Если присмотреться на фото, то кажется, будто нижняя половина тела женщины превратилась в пушистую собачью. Само туловище собаки "вписалось" в кадр как раз в тот момент, когда его туловище идеально совпало с линией тела женщины, создавая иллюзию.

Пока точно неизвестно, где и когда была снята эта фотография. Ни автор фото, ни женщина, которая стала частью иллюзии, не прокомментировали эту вирусную фотографию.

Реакция пользователей

Фото быстро собрало около сотни лайков и десятки комментариев. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Собакоцентр!";

"Это — неправильный кентавр!";

"Это фото лучше любого фильтра — и никакого фотошопа";

"Женкособака или собакоженщина?";

"Когда кадр — лучший из всех, что может придумать природа. Случайность, но какая!".

Ранее Фокус рассказывал, что пропавший кошелек лежал несколько дней прямо на глазах владельца. Самым большим удивлением было то, что разыскиваемый предмет гардероба стал частью оптической иллюзии в комнате, где мужчина довольно часто бывал каждый день.

Впоследствии стало известно, как женщина перепутала кота с курткой из-за оптической иллюзии. Британка Хейли Берк из Манчестера забросила вещи в стиральную машинку, но потом ей показалось, что она случайно закрыла свою кошку.