Неожиданная оптическая иллюзия поставила в ступор сеть: что видно на самом деле (видео)

Британская блогерша Элис Джеймс показала интересную оптическую иллюзию, которую прислал друг — следы на песке, которые образовали необычную картинку, вызвали дискуссию в сети. Пользователи спорили, как именно видны отпечатки — извне или изнутри.

Девушка говорит, что она видит оптическую иллюзию со следами в обоих направлениях и не видит в этом противоречия, рассказала британка в своем видео в Tiktok.

Ролик девушки стал вирусным — набрал более 6,5 млн просмотров. На видео девушка говорит, что многие зрители восприняли по-разному. Одни видели отпечатки как углубления в песке, как это и ожидаемо, другие же — как выпуклые следы, которые создавали 3D-эффект.

"Мой друг прислал мне это фото, и я почувствовала, что это новая версия той же истории с платьем — бело-золотое или сине-черное", — пояснила Элис в ролике.

Она показала иллюзию на экране и уточнила, что это — следы племянницы ее друга. Он был на вечеринке, и половина людей видела отпечатки как углубления, а другая половина — как следы, выступающие из песка.

"Когда он прислал их мне, я прищурила глаза и смогла увидеть оба варианта", — рассказала британка.

Что говорят в сети

В то же время в комментариях под роликом девушки вспыхнула дискуссия, как следует оценивать увиденные следы — как такие, что снаружи или те, что изнутри. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Сначала это были отпечатки, а теперь я не могу перестать видеть их как выступы из песка";

"Они точно были углублениями, но потом все изменилось, и теперь невозможно вернуться назад";

"Я физически не могу увидеть их как отпечатки, для меня это только 3D-выступы";

"Честно, я запутался".

