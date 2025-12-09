"Це захоплює та плутає": незвична оптична ілюзія взимку спантеличила мережу (фото)

Мешканець США прогулювався зранку вулицею та побачив цікаву зимову картинку, яку зняв на фото. Коли він оприлюднив її в мережі, користувачі почали активно обговорювати незвичну оптичну ілюзію.

Сам власник світлини каже, що не очікував побачити сніг на паркані з незвичним ефектом оптичного обману зору. Про це він розповів у дописі в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало вірусним — набрало понад 16 тис. реакцій та десятки коментарів. На фото видно металевий паркан із сітки, яку покрив сніг і створив незвичну оптичну ілюзію.

Сніг на паркані створив цікаву оптичну ілюзію Фото: Reddit

"Сніг на паркані з сітки", — коротко підписав світлину автор фото.

Де та коли було зроблено це зображення, автор не повідомив. Однак у коментарях відзначив, що помітив незвичне нашарування снігу, тому й зробив цю світлину.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту чоловіка, низка юзерів відзначила простоту та незвичність явища на фотографії. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Це захоплює та плутає. Не думав, що сніг може таке влаштувати";

"Звичайний сніг на паркані, і що тут дивного?";

"Я ніколи так не задумувалася про це. Але виглядає красиво";

"А кажуть, природа не може дивувати. Ось вам і доказ".

