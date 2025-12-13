"Это не считается": парень разошелся с девушкой из-за ее "неплохого" поступка к другому

Один американец рассказал, что три года назад разошелся с девушкой из-за ее поступка, который не смог простить. Со временем он предположил, что поступил неправильно и спросил мнение сети относительно правильности своего поступка.

Он говорит, что тогда имел что-то типа "свободных отношений", и несмотря на это все равно решился разойтись с девушкой. Об этом он рассказал в заметке в Reddit.

По словам американца, у него и девушки были "фриби" (freebe на английском — ред.) отношения, где обсуждали списки разрешенных измен, в которых были "преимущественно спортсмены из нашего родного города". Ему это показалось странным, ведь у "меня были только актрисы и певицы", но в конце концов он "не придал этому значения".

"Несколько месяцев спустя моя девушка праздновала день рождения с подругами и оказалась в переполненном клубе в центре города. Во время развлечений моя девушка в конце концов начала целоваться с одним из парней из своего списка", — говорит герой истории.

Відео дня

Однако дальше ситуация оказалась куда более запутанной — она скрыла этот факт изначально, а муж узнал об этом со слов знакомого, который видел этот эпизод. Когда парень спросил ее о поцелуе, то она подтвердила, но настаивала, что это не измена.

"Она сказала: "да, это произошло и было". При этом она настаивала на том, что поскольку это был кто-то из предварительно озвученного списка, то "это не считается" как измена", — подчеркивает мужчина.

Поступок девушки поразил мужчину несмотря на открытые отношения между ними Фото: Freepik

Он говорит, что это открытие его обидело, ведь в прошлом ему нагло изменяли тоже, "разрушая доверие". Однако, как говорит автор поста, он никогда не ожидал "столкнуться с изменой от иначе любящей и поддерживающей девушки".

Дальше больше — она начала говорить, что этот инцидент "не был вредным" и ничего такого "не произошло". Она сказала ему, что это были только "поцелуи и прикосновения" и уверяла, что сама бы не расстроилась, если бы ситуация была противоположной.

В этот момент я понял — то, что я думал об открытых отношениях в ее понимании, немало ничего общего с моим. Я просто говорил об увлечениях, разговорах, время вместе с другими, но не эмоциональную и душевную измену. Я не знал, что сказать, а потому просто порвал тогда", — пояснил он, считая, что она фактически изменила "только ради возможности поцеловаться с местной знаменитостью, которой на самом деле безразлично к ней".

Когда с той истории прошло несколько лет, он говорит, что задумался, случайно ли "не перегнул палку". Мужчина признал, что никогда не узнает, как бы сам поступил, если бы какая-то знаменитость проявила к нему интерес.

"Я не знаю, как бы будучи сейчас поступил в этой ситуации. В конце концов, спрашиваю часто себя — поступил ли я правильно?" — резюмирует свою историю американец.

Реакция соцсетей

Впрочем комментаторы единодушно считали, что он сделал правильно.

"С тобой все в порядке, но в дальнейшем стоит устанавливать границы. Потому что фриби или список разрешенных измен никогда не является хорошей идеей";

"Ты вроде бы адекватный, но в этой ситуации ты — точно дурак, встречавшийся с женщиной, чей список состоял из местных парней, с которыми она реально могла переспать";

"Открытые отношения — это тебе не игрушки, и это про терпимость и понимание. И стоит знать, что если это тебя обидит, то стоит лучше иметь моногамные отношения";

"Тут штука в том, что ты не объяснил, как именно это фриби на конкретном примере работает. Ты восхищался девушками и не переступал границы, а она подумала об этом как о вседозволенности. Вот поэтому и получилось, что чувствуешь себя преданным".

Ранее Фокус рассказывал о том, какие 5 вещей делают отношения счастливыми. Психолог Марк Треверс называет важные вехи между парой, которые им следует делать, чтобы постоянно улучшать отношения.

Впоследствии стало известно, что американка вышла замуж за саму себя. Ким Адамс пережила сложные отношения, а потому решила в свой день рождения выйти замуж только за себя.