"Це не рахується": хлопець розійшовся з дівчиною через її "непоганий" вчинок до іншого

Один американець розповів, що три роки тому розійшовся з дівчиною через її вчинок, якого не зміг пробачити. З часом він припустив, що вчинив неправильно та запитав думку мережі щодо правильності свого вчинку.

Він говорить, що тоді мав щось типу "вільних стосунків", і попри те все одно наважився розійтися з дівчиною. Про це він розповів у дописі в Reddit.

Зі слів американця, він і дівчина мали "фрібі" (freebe англійською — ред.) стосунки, де обговорювали списки дозволених зрад, у яких були "переважно спортсмени з нашого рідного міста". Йому це видалося дивним, адже в "мене були лише акторки та співачки", але зрештою він "не надав цьому значення".

"Кілька місяців потому моя дівчина святкувала день народження з подругами та опинилася в переповненому клубі в центрі міста. Під час розваг моя дівчина врешті почала цілуватися з одним із хлопців зі свого списку", — говорить герой історії.

Відео дня

Однак далі ситуація виявилася куди заплутанішою — вона прихована цей факт спочатку, а чоловік дізнався про це зі слів знайомого, який бачив цей епізод. Коли хлопець запитав її про поцілунок, то вона підтвердила, але наполягала, що це не зрада.

"Вона сказала: "так, це сталося і було". Водночас вона наполягала на тому, що оскільки це був хтось із попередньо озвученого списку, то "це не рахується" як зрада", — підкреслює чоловік.

Вчинок дівчини вразив чоловіка попри відкриті стосунки між ними Фото: Freepik

Він каже, що це відкриття його образило, адже в минулому йому нахабно зраджували теж, "руйнуючи довіру". Однак, як говорить автор посту, він ніколи не очікував "зіткнутися зі зрадою від інакше люблячої та підтримувальної дівчини".

Далі більше — вона почала говорити, що це інцидент "не був шкідливим" і нічого аж такого "не сталося". Вона сказала йому, що це були лише "поцілунки та дотики" та запевняла, що сама б не засмутилася, якби ситуація була протилежною.

У цей момент я зрозумів — те, що я думав про відкриті стосунки в її розумінні, немало нічого спільного з моїм. Я просто говорив про захоплення, розмови, час разом з іншими, але не емоційну та душевну зраду. Я не знав, що сказати, а тому просто порвав тоді", — пояснив він, вважаючи, що вона фактично зрадила "лише заради можливості поцілуватися з місцевою знаменитістю, якій насправді байдуже до неї".

Коли з тієї історії минуло кілька років, він говорить, що замислився, чи бува "не перегнув палиці". Чоловік визнав, що ніколи не дізнається, як би сам вчинив, якби якась знаменитість виявила до нього інтерес.

"Я не знаю, якби будучи зараз вчинив у цій ситуації. Зрештою, запитую часто себе — чи я вчинив правильно?" — резюмує свою історію американець.

Реакція соцмереж

Утім коментатори одностайно вважали, що він зробив правильно.

"З тобою все в порядку, але надалі варто встановлювати межі. Бо фрі­бі або список дозволених зрад ніколи не є хорошою ідеєю";

"Ти наче адекватний, але в цій ситуації ти — точно дурень, що зустрічався з жінкою, чий список складався з місцевих хлопців, із якими вона реально могла переспати";

"Відкриті стосунки — це тобі не іграшки, і це про терпимість та розуміння. І варто знати, що якщо це тебе образить, то варто краще мати моногамні відносини";

"Тут штука в тім, що ти не пояснив, як саме це фрібі на конкретному прикладі працює. Ти захоплювався дівчатами та не переступав межі, а вона подумала про це як про вседозволеність. Ось тому й вийшло, що відчуваєш себе зрадженим".

Раніше Фокус розповідав про те, які 5 речей роблять стосунки щасливими. Психолог Марк Треверс називає важливі віхи між парою, які їм слід робити, аби постійно покращувати стосунки.

Згодом стало відомо, що американка вийшла заміж за саму себе. Кім Адамс пережила складні стосунки, а тому вирішила в свій день народження вийти заміж лише за себе.