Британский блогер, который переехал в Россию, признался, что совершил ошибку

Бен приехал в Курск к своей жене-россиянке в поисках "консервативных ценностей", но российские реалии его разочаровали, так как он обнаружил, что в РФ много разводов, высокие цены, расизм и постоянные допросы.

Суровые реалии жизни иностранца при диктатуре Путина стали "культурным шоком" для 25-летнего британца Бена, который несколько лет назад переехал в Курск к своей жене, пишет The Sun.

Бен рассказал о своем опыте жизни в Курске в своем блоге

Бен делится видеоблогами о путешествиях, местной культуре, истории и жизни за границей на своем YouTube-канале Ben the Brit на котором всего семь роликов и все они сняты за последние семь месяцев.

Бен рассказывал, как он "выживал" в российской провинции, ездил в Воронеж и знакомился с местными обычаями. Но в итоге он пришел к выводу, что совершил ошибку, так что другим желающим переехать в Россию он предлагает "остаться дома и заняться своей страной", вместо того чтобы пытаться переехать в "консервативный рай". И тот факт, что в РФ нет никаких "традиционных ценностей", Бен упомянул отдельно, заявив, что в РФ огромное количество разводов, матерей-одиночек и очень легко сделать аборт.

Бен утверждает, что в Курске "не преступности" Фото: Скриншот

"Побег в Россию не решит ваших проблем", — признал он.

Но тем, кто все же решиться на переезд, он советует "накопить денег" и подучить русский язык, потому что без одного и второго ему пришлось очень нелегко.

Он заявил, что прошлогодний указ Путина упростил иммиграционный процесс для людей с "традиционными российскими ценностями", но отметил, что существует путаница в отношении дальнейших указов, которые предполагают, что гражданам, не являющимся гражданами России, потребуется пройти национальную службу для получения вида на жительство.

Бен рассказал, что заплатил 6000 фунтов стерлингов за медицинские анализы в рамках процесса иммиграции, в ходе которых у него первоначально диагностировали смертельно опасное инфекционное заболевание.

На следующий день диагноз был опровергнут , но ошибочная диагностика едва не лишила его права на въезд в страну и напугала его до такой степени, что он поверил, что умрет в течение 24 часов. Но при этом перед ним даже не извинились.

Его даже задержали на шесть часов на эстонской границе, когда он впервые попытался въехать в страну как турист, а его нынешнюю жену ФСБ также допросили об их мотивах.

Бен заявил, что представление о России как о "последнем бастионе моральных и религиозных ценностей в Европе" не соответствует действительности, признав, что в некоторых частях Великобритании и Америки традиционные ценности более строгие.

"Мне жаль вас разочаровать, но Россия — это не тот рай, каким вы её себе представляете", — сказал он.

Он сказал, что "самым большим культурным шоком" стал менталитет россиян, придерживающихся принципа "каждый сам за себя".

В целом британец доволен переездом, но сетует на высокие цены Фото: Скриншот

"Похоже, что "очередь" придумали не в России", — сказал он, явно сожалея о британской вежливости по отношению к незнакомцам при посадке в общественный транспорт.

Хотя он и сказал, что русские — одни из "лучших людей, которых вы когда-либо могли встретить", он признал, что "люди прямо называют меня немного глупым" из-за переезда.

А также он пожаловался, что цены на аренду квартир "становятся немного безумными", и большинство арендодателей указывают, что принимают "только русских".

К положительным моментам Бен отнесся, по его словам, к восхищению историей, культурой и людьми, и отметил, что чувствует себя в России в большей безопасности, чем в Великобритании.

В целом, по его словам, переезд того стоил.

"Действительно ценные вещи даются нелегко", — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что еще одного любителя "традиционных ценностей", американца Дерека Хоффмана, который переехал в Россию со всей семьей, отправили воевать в Украину.

А в 2024 году в оккупированном Донецке пропал фанат России из США Рассел Бентли. Позже оказалось, что его похитили и убили российские военные.