Бен приїхав до Курська до своєї дружини-росіянки в пошуках "консервативних цінностей", але російські реалії його розчарували, оскільки він виявив, що в РФ багато розлучень, високі ціни, расизм і постійні допити.

Суворі реалії життя іноземця за диктатури Путіна стали "культурним шоком" для 25-річного британця Бена, який кілька років тому переїхав до Курська до своєї дружини, пише The Sun.

Бен розповів про свій досвід життя в Курську у своєму блозі

Бен ділиться відеоблогами про подорожі, місцеву культуру, історію та життя за кордоном на своєму YouTube-каналі Ben the Brit, на якому всього сім роликів і всі вони зняті за останні сім місяців.

Бен розповідав, як він "виживав" у російській провінції, їздив до Воронежа і знайомився з місцевими звичаями. Але зрештою він дійшов висновку, що припустився помилки, тож іншим охочим переїхати в Росію він пропонує "залишитися вдома і зайнятися своєю країною", замість того щоб намагатися переїхати в "консервативний рай". І той факт, що в РФ немає ніяких "традиційних цінностей", Бен згадав окремо, заявивши, що в РФ величезна кількість розлучень, матерів-одиначок і дуже легко зробити аборт.

Бен стверджує, що в Курську "не злочинності" Фото: Скриншот

"Втеча в Росію не вирішить ваших проблем", — визнав він.

Але тим, хто все ж таки наважиться на переїзд, він радить "накопичити грошей" і підучити російську мову, бо без одного і другого йому довелося дуже нелегко.

Він заявив, що минулорічний указ Путіна спростив імміграційний процес для людей із "традиційними російськими цінностями", але зазначив, що існує плутанина щодо подальших указів, які припускають, що громадянам, які не є громадянами Росії, потрібно буде пройти національну службу для отримання посвідки на проживання.

Бен розповів, що заплатив 6000 фунтів стерлінгів за медичні аналізи в рамках процесу імміграції, під час яких у нього спочатку діагностували смертельно небезпечне інфекційне захворювання.

Наступного дня діагноз було спростовано, але помилкова діагностика ледь не позбавила його права на в'їзд у країну і налякала його до такої міри, що він повірив, що помре протягом 24 годин. Але при цьому перед ним навіть не вибачилися.

Його навіть затримали на шість годин на естонському кордоні, коли він уперше спробував в'їхати в країну як турист, а його теперішню дружину ФСБ також допитали про їхні мотиви.

Бен заявив, що уявлення про Росію як про "останній бастіон моральних і релігійних цінностей у Європі" не відповідає дійсності, визнавши, що в деяких частинах Великої Британії та Америки традиційні цінності суворіші.

"Мені шкода вас розчарувати, але Росія — це не той рай, яким ви її собі уявляєте", — сказав він.

Він сказав, що "найбільшим культурним шоком" став менталітет росіян, які дотримуються принципу "кожен сам за себе".

Загалом британець задоволений переїздом, але нарікає на високі ціни Фото: Скриншот

"Схоже, що "чергу" придумали не в Росії", — сказав він, явно шкодуючи про британську ввічливість щодо незнайомців під час посадки в громадський транспорт.

Хоча він і сказав, що росіяни — одні з "найкращих людей, яких ви коли-небудь могли зустріти", він визнав, що "люди прямо називають мене трохи дурним" через переїзд.

А також він поскаржився, що ціни на оренду квартир "стають трохи божевільними", і більшість орендодавців вказують, що приймають "тільки росіян".

До позитивних моментів Бен відніс, за його словами, захоплення історією, культурою і людьми, і зазначив, що почувається в Росії в більшій безпеці, ніж у Великій Британії.

Загалом, за його словами, переїзд того вартий.

"Дійсно цінні речі даються нелегко", — сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще одного прихильника "традиційних цінностей", американця Дерека Хоффмана, який переїхав до Росії з усією сім'єю, відправили воювати в Україну.

А 2024 року в окупованому Донецьку зник фанат Росії зі США Рассел Бентлі. Пізніше виявилося, що його викрали і вбили російські військові.