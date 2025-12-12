Головоломка для внимательных: найдите скрытую снежинку на картинке за 15 секунд (фото)

Одна британская компания накануне Рождества решила проверить внимательность и наблюдательность клиентов на мелочи. Эта интересная задачка предусматривает найти отличие на картинке за 15 секунд.

Пазлы и оптические загадки не только развлекают, но и тренируют мозг: они улучшают концентрацию, внимание и даже память. Об этом сообщает Daily Express.

"Оптические иллюзии, как эта, прекрасно тренируют мозг, особенно в праздничный период. Они заставляют замедлиться, сфокусироваться и присмотреться к деталям — навыки, которые мы не всегда используем в быстром ритме повседневной жизни", — говорит представитель компании Room Aromas, которая создала эту головоломку.

Перед вами задача — среди волшебного рождественского пейзажа скрывается одна отличительная снежинка. У вас будет только 15 секунд для того, чтобы найти уникальный элемент. Готовы попробовать свои силы?

Відео дня

Найдите необычную снежинку за 15 секунд на картинке Фото: Daily Express

На первый взгляд, зимняя сцена выглядит как идеальный праздничный пейзаж: снежные елки украшенные яркими шариками, извилистая заснеженная дорожка, мягко падающий снег и даже сани Санты, летящие по звездному небу. Снежинка спрятана среди деталей сцены и отличается от всех остальных. Сколько времени вам понадобится, чтобы ее найти? Поставьте секундомер, приготовьте глаза... на старт, внимание, марш!

Картинка мгновенно настраивает на праздничное настроение, но не позволяйте этому отвлечь вас. Если найти ее не получается, не переживайте — вы не одни. Вот маленькая подсказка: вместо того, чтобы сканировать весь рисунок хаотично, попробуйте сосредоточиться на конкретных секциях.

Возможно, очевидное место для поиска — падающий снег в небе, но помните, что снежинка может прятаться где угодно. Если вы все еще не заметили ее, то она спряталась в нижнем левом углу изображения, частично прикрытая снежным покровом. Ее уникальная форма и немного другой вид делают ее заметной, но только для внимательных зрителей.

Решение головоломки со снежком Фото: Daily Express

Вам удалось найти снежинку менее чем за 15 секунд? Поздравляем! Это значит, что у вас отличные наблюдательные способности. Также советуем рассказать и показать другим об этой головоломке.

Ранее Фокус предлагал найти чашку, которая заполнится водой быстрее остальных. Одной из известных и классических является задача про кран и чашки, которая будет под силу лишь единицам.

Также выможете попробовать решить головоломку для супервнимательных людей, где нужно найти отличный жест среди других. Ваша задача — найти только один жест, который отличается от всех остальных, а на выполнение задания у вас будет до 15 секунд.