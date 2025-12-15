Минус 35 кг и без диет: неожиданная находка в благотворительном магазине изменила жизнь женщины

Британка Кэрол в течение длительного времени не могла сбросить лишний вес, однако случайная идея и покупки в секонд-хенде изменили настроение женщины. Теперь она признается, что за это время успела серьезно изменить отношение к себе, чем вдохновила соцсети.

Британка говорит, что похудела более чем на 35 кг за полтора года, а теперь носит люксовые вещи из секонд-хенда. Об этом сообщает The Sun.

Сама Кэрол говорит, что сбросила более 35 кг полностью естественным путем. Она говорит, что воплотила свой план без "волшебных инъекций" и жестких диет.

"Я даже не сидела на диете. Просто начала контролировать порции и перестала быть ленивой. Я хожу в спортзал три-четыре раза в неделю и принимаю натуральные добавки", — признается британка.

Теперь она признается, больше не узнает женщину из прошлого. По словам женщины, она не верила, что способна измениться и не считала себя достойной снова чувствовать себя уверенной.

Відео дня

"Но одно маленькое решение изменило все: я отказалась оставаться там, где была", — рассказывает Кэрол.

После того как ей удалось это сделать, она впервые за долгое время почувствовала уверенность в себе. Теперь с удовольствием носит свои лучшие находки из благотворительных магазинов, что является ее еще одной страстью.

Сейчас Кэрол регулярно делится в соцсетях удачными покупками из секонд-хендов и считается настоящей охотницей за выгодными вещами. Недавно она ошеломила подписчиков, показав редкую находку — оригинальный тренч марки Burberry.

По словам Кэрол, "сидит как влитой", а все это — благодаря ее трансформации. Обнаруженная вещь обошлась ей всего в £75, тогда как оригинальный плащ этой модели стоит более 2000 фунтов (113,7 тыс. грн)

Реакций соцсетей

Подписчики массово поддержали женщину в комментариях. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это невероятно сложно — ты большая молодчина";

"Я тоже похудела более чем на 20 кг, но последний дается тяжелее всего";

"Фантастический результат!";

"Отличная мотивация, которая стоит потраченного времени".

Ранее Фокус рассказывал о том, как девушка сбросила десятки килограммов без уколов, диет и спортзала. Лиза Мари за один год полностью изменила свою жизнь, избавившись от лишнего веса.

Впоследствии стало известно, что звездная ведущая сбросила почти 70 кг без диет. Популярная британская телеведущая Элисон Хаммонд продемонстрировала кардинальное изменение внешности и говорит, что результат стал следствием нового подхода к жизни.